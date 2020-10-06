القومي للسكان واليونيسيف ينظمان ورشة عمل لبناء قدرات العاملين بالمجلس

شهد الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، فعاليات ورشة عمل بناء قدرات العاملين بإدارات التخطيط والمتابعة والتقويم بالأمانة الفنية بالمجلس القومي للسكان، وذلك في إطار "مبادرة شباب مصر" التي تتم بالتعاون بين المجلس ومنظمة اليونيسيف.

وشاركت منظمة اليونسيف في تدريب الحضور من إدارات الأمانة الفنية على آليات المتابعة والتقويم المرتكزة على النتائج، حيث اشتملت الورشة على عرض مصفوفة من النتائج والمؤشرات وأدوات جمع البيانات الخاصة بالرصد والتقييم وكيفية عرض البيانات وتطبيق ذلك عمليا على برنامج "Power BI".

وقال المجلس في بيان صحفي، إن هذا التدريب يأتي في إطار حرص المجلس القومي للسكان على جودة عمليات جمع وإدارة البيانات التي تتعلق بوضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وذلك بهدف تحديد المحافظات والمراكز الأكثر احتياجا إلى وضع الخطط التثقيفية في شتى المجالات الصحية والسكانية.

جدير بالذكر أن مبادرة شباب مصر تهدف إلى تفعيل دور الشباب التطوعي في المشاركة المجتمعية، وذلك بالتعاون مع المنظمات الطلابية "الاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب – مصر (IFMSA-Egypt) - الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة (EPSF) - الاتحاد المصري لطلاب العلاج الطبيعي (EUPTS) - الجمعية المصرية العلمية لطلاب التمريض وحديثي التخرج (ENNSSA)"، والذين تم تدريبهم في إطار الشراكة بين المجلس القومي للسكان ومنظمة اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية، بهدف نشر الوعي بين أقرانهم وأفراد المجتمع، لمواجهة الوصم والتمييز والخرافات المتعلقة بفيروس كورونا.

اختتم اليوم الخميس، البرنامج التدريبي للعاملين بالمجلس القومي للسكان، حول "أساسيات البحث الكيفي" والذي انعقد خلال الفترة من 15 إلى الأول من أكتوبر بالقاهرة.

وشهد المجلس القومي للسكان، عددا من الدورات التدربية لعامليه خلال الفترة الماضية كان آخرها اجتياز الدورة التدريبية لـ20 متدربا من مديري الإدارات الفنية ومساعديهم بالمجلس القومي للسكان.

وأكد وقتها الدكتور طارق توفيق، رئيس المجلس على أهمية البحوث في العمل السكاني ودورها في تقديم المعلومات اللازمة والموثقة المرتبطة بالأوضاع السكانية والاجتماعية، للمهتمين ولمتخذي القرار، من أجل الإسهام في التعرف على الوضع الحالي والرؤية المستقبلية للسكان في مصر.