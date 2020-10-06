بعد استبعاد أحدهم.. ننشر أسماء مرشحي دائرة مركز المنصورة بالدقهلية

أعلنت محكمة المنصورة الابتدائية بمحافظة الدقهلية، اليوم، القائمة النهائية لأسماء المترشحين لعضوية مجلس النواب 2020 "النظام الفردي"، عن الدائرة الثانية ومقرها مركز المنصورة.

وحصلت" الوطن" علي قائمة بأسماء الوارد أسمائهم بالكشوف النهائية للمترشحين عن دائرة بندر المنصورة، وعددهم 45 مترشحا بعد استبعاد مرشح واحد فقط، ممن تقدموا بطلبات الترشح.

واستقبلت لجنة تلقي طلبات الترشيح بمحكمة المنصورة الابتدائية خلال فترة تقديم الأوراق، 368 طلبًا من راغبي الترشح في كافة دوائر الدقهلية، وعددها 10 دوائر، للمنافسة على 21 مقعدًا فرديا، حتى غلق باب الترشح في 26 سبتمبر الساعة الثانية ظهرًا، وجري اليوم إعلان أسماء 354 مرشحا في القوائم النهائية.

وخصصت الهيئة العليا للانتخابات، 5 مستشفيات لإجراء الكشف الطبي على المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بالدقهلية، وهي "المنصورة العام الجديد (الدولي)، والسنبلاوين العام، ودكرنس العام، وبلقاس المركزي، وميت غمر المركزي"، بالإضافة إلى المجلس الطبي العام.

يذكر أن اللجنة الطبية المشرفة على توقيع الكشف الطبي على المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب بالدقهلية، أرسلت كشفا إلي رئيس محكمة المنصورة الابتدائية "اللجنة المشرفة على متابعة العملية الانتخابية بالدقهلية"، يحتوي على 17 اسما، 14 رجلا، و3 سيدات، غير لائقين طبيا "إيجابي مخدرات"، 14 رجل و 3 سيدات.

وتسبب تداول كشف يحتوي على 17 اسما من راغبي الترشح، الذين وقعوا الكشف الطبي في مستشفيات الدقهلية، في حالة من الغضب بين المتظلمين من نتائج التحاليل، ونشروا علي صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي نتائج تظلمهم.

وخصص القانون للدقهلية 17 مقعدا، من ضمن مقاعد الدائرة الأولي التي تتكون من 100 مقعد، موزعين على 6 محافظات "القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ"، وتلقت لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.