فيديو.. أفلام تحريك 3D لتوعية الأطفال بانتصارات أكتوبر وبطولات الرفاعي

قال أحمد أمين، مخرج أفلام جرافيك، صاحب مشروع أفلام 3D للأطفال، إنه تخصص في عمل أفلام 3D للأطفال؛ لتوعيتهم بانتصارات حرب "السادس من أكتوبر، والاستنزاف"، بعد الإنتهاء منها، تم التركيز بشكل كبير على موضوع 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي.

وأضاف "أمين" خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أنه بعد ذلك تم تنفيذ فكرة حرب أكتوبر "إزاي العبور، خط بارليف ومعوقاته، واستخلاص الأفكار لاقتحام خط بارليف، وحرب أكتوبر، وبعد ذلك تم التركيز على بطولات الشهيد أحمد المنسي، والذي كان قدوته الشهيد إبراهيم الرفاعي، فعملنا على دمج القصتين".

وأشار مخرج أفلام الجرافيك، إلى أنه تم عمل دمج الماضي بالحاضر، وهو ما سيكون له مردود كبير على الأجيال الحديثة؛ لكي يتعملوا من الماضي والحاضر، موضحا أن مدة الفيديو 23 دقيقة، وهو عبارة عن فيلم قصير، وتكلفته كلها وقت فقط ومجهود، وهناك بعض من زملاءه يؤدون الأصوات في الأفلام.

وتابع أحمد أمين: "بمجرد طرح الفكرة على زملاءه، جميعهم تسارعوا لتنفيذ العمل"، مشيرا إلي أنه بالنسبة للسيناريو تم الاستعانة بمجموعة 73 مؤرخين، ومؤسسها أحمد زايد، والذي لم يتأخر بمجرد طرح الفكرة عليه، وبدأ في التنفيذ فيها معهم.

وأشار "أمين" إلي أن افيلم الربط بين الشهيدين إبراهيم الرفاعي وأحمد المنسي، لم يكن الأول، ولكن تم عمل فيلم عن حرب أكتوبر، ومعوقات خط بارليف الذي يبلغ طوله 170 كيلو مترا، والساتر الترابي الذي يبلغ طوله 40 مترا، وتم شرح كل شيء بالتفصيل في هذا الفيديو، موضحا: "وقبل ذلك بفترة نفذنا عملية التمساح للشهيد إبراهيم الرفاعي وكيف اقتحم سن التمساح ورفع علم مصر عليه".