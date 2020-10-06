عاجل.. رئيس البرلمان الكويتي: فض دور انعقاد مجلس الأمة وآخر جلسة الخميس

أعلن رئيس البرلمان الكويتي، مرزوق الغانم، إصدار مرسوم أميري بفض دور انعقاد مجلس الأمة وآخر جلسة ستكون يوم الخميس، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وقدمت الحكومة الكويتية استقالتها،اليوم فيما أكّد أمير الكويت نواف الأحمد ثقته فيها للاستمرار في مهامها.

وأدى الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية، أميرًا للكويت بمجلس الأمة الكويتي، في الثلاثين من سبتمبر المنقضي.

وولد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في مدينة الكويت عام 1937، وهو النجل السادس لحاكم الكويت العاشر، الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح.

وتقلّد مناصب رسمية ووزارية رفيعة المستوى، منها وزير الداخلية والدفاع، وفي يناير 2006، صدر أمر أميري بتزكية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ليكون وليا للعهد.

وكان الديوان الأميري في الكويت، أعلن الثلاثاء الماضى وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن 91 عامًا، بعد حياة حافلة خط فيها إنجازات كبيرة في الدبلوماسية والعمل الإنساني.

وحكم الشيخ صباح الكويت منذ عام 2006، وقاد سياستها الخارجية منذ أكثر من 50 عامًا.