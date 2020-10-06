غضب واسع بين سيدات قطريات بعد تسريبات "عنتيل الدوحة" وصاحبة "الروليكس"

كشفت مصادر لـ"الوطن" عن تصاعد حالة غضب واسعة داخل قطر، بعد التسريبات الجنسية الأخيرة للإخواني الهارب عبدالله الشريف، الذي يعمل في شبكة قنوات الجزيرة القطرية، والتي أساء فيها للسيدات والعوائل القطرية التي وصفها بـ"الرخيصة"، وأنه يقيم علاقات مع بعضهن مقابل ساعات وهدايات.

وأوضحت المصادر أن أحد التسريبات الجديدة التي تحقق فيها أجهزة الأمن القطرية تتعلق بحديثه عن علاقة جمعته مع إحدى السيدات القطريات المقربة من الأسرة الحاكمة، وحصل منها على "ساعة رولكس".

وأكدت المصادر أن "الشريف" تورط في علاقات إباحية مع عدد من السيدات، بعضهن قطريات، وأن التسريب الأخير تسبب في غضب واسع، لاسيما بين الجمعيات النسائية القطرية وداخل النظام القطري.

أجهزة الأمن القطرية تحقق في التسريبات الجنسية لـ"عبدالله الشريف"

وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية القطرية تحقق في الوقائع المنسوبة للإخواني الهارب، وأشارت المصادر إلى أن التسريب الذي دار بين عبدالله الشريف وسيدة تدعى "ريم" يطالبها فيها بالحضور إلى الدوحة لإقامة علاقة معها، لم يكن الأول، حيث تم رصد تسريبات أخرى تجمع بين "الشريف" وعدد من السيدات داخل وخارج قطر.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تسريبات إباحية للإخواني عبدالله الشريف، الذي لقبوه بـ"عنتيل الدوحة"، وأساء إلى السيدات القطريات في أحد هذه التسريبات بعد إقامته لعدد من العلاقات مع بعضهن بحسب قوله.

كما تداول رواد التواصل الاجتماعي رسالة صوتية لفتاة تدعى ريم، كانت على علاقة بالإخواني الهارب عبدالله الشريف، أكدت فيها أنه خدعها.

وقالت ريم، في الرسالة الصوتية، إنّه يخبرها بادخاره المال رغبة في الحصول على الجنسية، وذلك لأنه يعلم في قرارة نفسه أنّ قطر تتركه يتحرك بحريته، لأنه يخدم أجندتها، ويعلم أيضًا أنّها ستتخلص منه فور انتفاء الحاجة إليه.

وأضافت: "بيلمعوه في الجزيرة، وبينزلوا الحلقات مش حبًا فيه، وهو عارف ده، وفي مرة كنا راجعين من تناول الغداء، وعدينا على مبنى الجزيرة، وقعدنا نتكلم عنها، وقال الجزيرة لها أجندة وأنا ليّ أجندة، هو بتاع مصلحته بس، وبيقول لي نفسي أفتح مكتب في نيويورك، بالنسبة له قضايا المصريين أكل عيش".

وتابعت: "لما سألته إن لو حصل ثورة في مصر هتعيش فيها، قال لي لأ، مش هعيش في الجو ده، ممكن أزورها، ولازم يمسّكوني وزارة الإعلام".

"عنتيل الدوحة".. هاشتاج على تويتر للسخرية من عبدالله الشريف

وانتشرت موجة سخرية على تويتر، من الإخواني عبدالله الشريف بعد التسريبات الأخيرة، وتصدرت هاشتاجات "ابن الحرام الفاجر" و"عنتيل الدوحة"، قائمة الأكثر رواجا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب تسريب التسجيل الصوتي الذي فضح الإخواني عبدالله الشريف مع تلك الفتاة.