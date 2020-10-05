عاجل.. قطر تحقق في تسريبات جنسية لـ"عنتيل الدوحة" عبدالله الشريف

بعد ساعات من انتشار التسريب الجنسي الجديد للإخواني الهارب عبدالله الشريف، والذي لقبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ"عنتيل الدوحة"، قالت مصادر في قطر، إنّ المخابرات القطرية بدأت التحقيق في التسريبات الجنسية الخاصة بالإرهابي عبدالله الشريف، مشيرة إلى وجود تقارير أمنية قطرية منذ فترة تطالب بإبعاد عبدالله الشريف عن قطر، بسبب علاقاته النسائية وخوفاً من افتضاح تلك العلاقات.

وأكدت المصادر أنّ حديث عبدالله الشريف عن القطريات، في التسريبات الأخيرة، أدى لغضب داخل المجتمع القطري، موضحة أنّ الأجهزة القطرية تحاول احتواء الموضوع، خاصة أنّ سيدات قطريات كثيرات تقدمن بشكاوى ضد ممارسات الشريف غير الأخلاقية معهن.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تسريبات إباحية للإخواني عبدالله الشريف، يطالب فيها بإقامة علاقة مع صديقته في قطر، واستعرض الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، رسالة صوتية لفتاة تدعى ريم، كانت على علاقة بالإخواني الهارب عبدالله الشريف، أكدت فيها أنه خدعها.

وقالت ريم، إنّه يخبرها بادخاره المال رغبة في الحصول على الجنسية، وذلك لأنه يعلم في قرارة نفسه أنّ قطر تتركه يتحرك بحريته، لأنه يخدم أجندتها، ويعلم أيضًا أنّها ستتخلص منه فور انتفاء الحاجة إليه.

وأضافت: "بيلمعوه في الجزيرة، وبينزلوا الحلقات مش حبًا فيه، وهو عارف ده، وفي مرة كنا راجعين من تناول الغداء، وعدينا على مبنى الجزيرة، وقعدنا نتكلم عنها، وقال الجزيرة لها أجندة وأنا ليّ أجندة، هو بتاع مصلحته بس، وبيقول لي نفسي أفتح مكتب في نيويورك، بالنسبة له قضايا المصريين أكل عيش".

وتابعت: "لما سألته إن لو حصل ثورة في مصر هتعيش فيها، قال لي لأ، مش هعيش في الجو ده، ممكن أزورها، ولازم يمسّكوني وزارة الإعلام".

"عنتيل الدوحة".. هاشتاج على تويتر للسخرية من عبدالله الشريف

وانتشرت موجة سخرية على تويتر، من الإخواني عبدالله الشريف بعد التسريبات الأخيرة، وتصدرت هاشتاجات "ابن الحرام الفاجر" و"عنتيل الدوحة"، قائمة الأكثر رواجا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب تسريب التسجيل الصوتي الذي فضح الإخواني عبدالله الشريف مع تلك الفتاة.