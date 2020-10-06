ضبط سائق بحوزته 20 "طربة حشيش" ماركة "بسكوتة" بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع ضباط مباحث مركز شرطة ساقلته، من إلقاء القبض على سائق يقيم قرية "العوامية"، بحوزته 20 "طربة" لمخدر "الحشيش"، ماركة "بسكوتة"، بإجمالى 5 كيلوجرامات، قبل ترويجها على زبائنه.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ساقلته، يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام سائق يقيم بقرية "العوامية"، دائرة مركز ساقلته، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب استئذان النيابة العامة، تم الدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات، وضباط المباحث الجنائية بمركز ساقلته، مدعمة بمجموعات قتالية، حيث تمكنت حملة، قادها المقدم أحمد حفني المشنب، مفتش منطقة سوهاج، بعد عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، من ضبط المتهم، أثناء قيادة سيارة "ميكروباص"، وبحوزته 20 "طربة حشيش"، ماركة "بسكوتة"، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.