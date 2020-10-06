فتحي عبد الوهاب يحيي ذكرى انتصارات أكتوبر: "تعيشي يا مصر دائما منصورة"

احتفل الفنان فتحي عبد الوهاب بذكرى انتصارات حرب أكتوبر الـ47.

ونشر "عبد الوهاب" صورة لأبطال حرب أكتوبر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وعلق عليها قائلاً، "تعيشي دائماً منصورة ورايتك عالية #1973 ".

وظهرالفنان فتحي عبد الوهاب فى أحدث صورة له، موجهاً رسالة للفنانة سوسن بدر التي اشتهرت بملامحها الفرعونية وظهرت موخرا بأكثر من جلسة تصوير وهي تجسد دور الملكة الفرعونية باتقان شديد، وكتب عبد الوهاب تعليقا على صورته عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، "مع تحياتي لمدام سوسن بدر".

آخر أعمال الفنان فتحى عبد الوهاب مشاركته بمسلسل "القاهرة كابول"، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام على، وإنتاج سينرجي.

ويقدم فتحي شخصية "الإعلامي" لأول مرة في الدراما التليفزيونية، حيث تعتمد الفكرة الرئيسية على صراع بين 3 أطراف، ويقدم فتحي تلك الشخصية خلال برنامجه "صانع الحدث" ضمن أحداث المسلسل.

وفى السياق ذاته، يواصل المخرج حسام علي، تصوير المسلسل، حيث انتهى من الديكورات الأساسية الأولى، والتي صورها في ستوديو الأهرام، ويستعد فريق العمل للسفر إلى مدينة البحر الأحمر لتصوير عدد مشاهد هناك في الصحراء والجبال وخلافه.

مسلسل "القاهرة - كابول"، يشارك فى بطولته طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، كل من حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود، ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم أحمد رزق، وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، هم الإعلامى ويجسده الفنان فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده الفنان خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده الفنان طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للفنانين حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.