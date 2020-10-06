وكيل تعليم القليوبية: ملحمة أكتوبر أثبتت للعالم أن مصر قاهرة لأعدائها

أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، خلال مشاركته في مراسم وضع أكاليل الزهورعلى قبر الجندى المجهول، برفقة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أن ذكرى نصر أكتوبر العظيم، الذى أعاد لمصر وشعبها العزة والكرامة والفخر، سيظل مبعثا للإجلال والتقدير للقوات المسلحة العظيمة والشعب المصري، الذى استرد كرامته خلال تلك الملحمة الوطنية، وأثبت للعالم أجمع، أن مصرعصية أبية على أعدائها.

ووجه عجلان، التحية لأسر الشهداءالذين ضحوا بحياتهم لنعيش مرفوعى الرأس، ولكل مصاب قاتل بشرف وبسالة ليتحقق هذا النصرالعظيم، ولشعب مصر الذى توحد على قلب رجل واحد خلف قواتنا المسلحة فى حرب أكتوبر المجيدةلاستعادة الأرض.

وعقب بقوله، إن النصر الذى حققه جيل أكتوبرمن رجال القوات المسلحة سيظل فى تاريخنا الوطنى مبعث اعتزاز شعب مصر العظيم بقواته المسلحة ورجالها الأبطال، والذي شهد لهم العالم أن هذه معجزة عسكرية لم ولن تتكرر فىتاريخ الحروب العسكرية على مستوى العالم وسيظل هذا النصر حافزا ودافعا للأجيال القادمة على الإعتزاز بوطنهم الذى كتب جيشه وشعبه هذا الانتصار بمداد العزة والكرامة والفخر ورفع رأس الوطن عاليا، في معركة ستظل تدرس عبر التاريخ، وسيظل شعب مصر تحت قيادة الرئيس البطل عبدالفتاح السيسي، يواصل مسيرة البناء من أجل النهوض بمصر.

فيما قدم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدا على دور القوات المسلحة في حفظ أمن واستقرارالبلاد وسلامة أراضيها، وأنه لن ينسى أحد التضحيات التي يقدمها الجيش المصري في الحفاظعلى أمن واستقرار الوطن.

وأكد محافظ القليوبية عقب وضعه إكليل الزهور على النصب التذكاري بمدينة بنها لشهداء الوطن، أن انتصارات أكتوبر ستظل مثلا حيا للتضحية من أجل رفعة الوطن وعزته وكرامته، ثم قرأ المحافظ ومرافقيه الفاتحة على أرواح الشهداء، ثم عزفت الفرقة الموسيقية لقوات الأمن، سلام الشهيد والسلام الجمهوري.