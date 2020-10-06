نجوم الفن يحتلفون بذكرى انتصارات أكتوبر: "‏صباح الفخر والنصر والكرامة"

تفاعل عدد من الفنانين مع ذكرى انتصارات أكتوبر، من خلال نشر صور جديدة لهما بأعلام مصر والاحتفال بيوم الكرامة، حيث نشرت الفنانة سمية الخشاب فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "الخشاب" علي الفيديو قائلة: "يا صباح الخير وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة 6 أكتوبر النهاردة يوم الكرامة شهر الانتصارات.. أم الدنيا مصر".

واحتفلت الفنانة ندى بسيونى بنصر 6 أكتوبر ونشرت صورة للجيش المصري رافعاً العلم، عبر صفحتها الشخصية معلقة عليها، "‏صباح الفخر والنصر والعزة والكرامة".

كما احتفلت الفنانة ليلي علوي بذكرى انتصارات حرب اكتوبر الـ 47، ونشرت صورة لأبطال حرب أكتوبر عبر حسابها الشخصي "تويتر"، وعلقت "علوي" على الصورة قائلاً:"النهارده بنحتفل كلنا مصريين وعرب بيوم من أجمل أيام حياتنا وهو ذكرى نصر أكتوبر العظيم يوم الكرامة والمجد والعزة لنا جميعًا رحلة شاقة وتخطيط استمر سنين وقوة وعزيمة لا تلين جيش قوي ومثابر وشعب مصر على النصر واسترداد الحق والكرامة.

وقالت الفنانة ميس حمدان بمناسبة ذكري انتصار حرب 73 ، "كل سنة و مصر أم الدنيا كلها بخيرو أمان وعزة بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر".

وأحيا الفنان آسر ياسين ذكرى وفاة جده الذي شارك في نصر أكتوبر المجيد، وعلق عليها قائلاً:"ألف رحمة ونور عليك يا جدي الحبيب.. اللواء أركان حرب فؤاد ياسين رئيس عمليات حرس الحدود أثناء حرب الكرامة".

وأضاف، "‏تحية لكل جنودنا البواسل وعائلاتهم وأبنائهم لما يقدمونه من دماء لحفظ سلامنا ووطنا".

واحتفلت الفنانة منة فضالى بنصرأكتوبر، ونشرت صورة للرئيس الراحل محمد أنور السادات، على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة،"نصر أكتوبر المجيد" .