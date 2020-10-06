التضامن: "فتاة التيك توك" ذكية جدا وحساسة.. وهنوفرلها فرصة شغل

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ لقائها اليوم بمنة عبدالعزيز الفتاة التي عرفت إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، جاء للتأكد من انتظام سلوكها بعد قضائها فترة التأهيل بقرار من النيابة العامة داخل إحدى مراكز تأهيل المرأة المعنفة.

وأضافت القباج، لـ"الوطن": "منة ذكية جدا، ومعظم الأولاد الذين نراهم متعبين أذكياء وحساسين جدا، ومنة نموذج ناجح، ونحن مطمئئنون عليها وهي وسط أسرتها".

وتابعت وزيرة التضامن: "قعدت فترة طويلة أكثر من 3 سنين بعيدة عن أسرتها، وكانت بتدور بكل الطرق عشان تتواصل معاهم، وحاليا بنتكلم معاها في أي فرصة شغل متاحة ليها نوفرها".

وزادت وزيرة التضامن: " مينفعش نخلي الولاد دول يبكوا على اللي فات، الأطفال الأولى بالرعاية لهم معزة خاصة، وعندي إحساس كبير بالمسؤولية ناحيتهم، منهم بعض الأولاد والبنات محتاجين رعاية مكثفة وعناية وشعور بالحب، وفخورة بيها عشان اتنقلت من وضع خطر إلى وضع أكثر وعيا".

منة عبدالعزيز تشكر وزيرة التضامن

من جانبها، وجّهت منة عبدالعزيز، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، رسالة شكر لوزيرة التضامن، وذلمك عبر حسابها الشخصى على إنستجرام.

وفي وقت سابق، تحدثت منة بعد خروجها من مركز التأهيل، قائلة: "منة بتاعة زمان راحت ومنة الجديدة هي اللي موجودة دلوقتي".

وأضافت: "لما كانوا محتفظين بيا لحد القضية بتاعتي ما تتقفل عملوا معايا حاجة حلوة أوي، أنا مكنتش محبوسة، أنا كنت في مركز تأهيل، بيتعملي برنامج تأهيلي نفسي واجتماعي واقتصادي لحد ما نفسيتي ترتاح، وأتعلم ازاي أعرف الصح من الغلط، وازاي أعرف أتعامل مع الناس، وازاي إن منة تبقى حاجة كويسة".