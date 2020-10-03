للمرة الخامسة.. تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة التيك توك 15 يوماً

قررت محكمة بنها الكلية، بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، تجديد حبس 3 أشخاص من أسرة "منار سامي"، المعروفة باسم "فتاة التيك توك"، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات الجارية معهم بتهمة التعدي على أفراد الأمن والحراسة بمحكمة كفر شكر، خلال جلسة تجديد حبس الفتاة المتهمة بالتحريض على الفسق والفجور.

وجاء قرار المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الدائرة الأولى بمحكمة بنها الكلية، بتجديد حبس كل من والد وشقيق وشقيقة "منار سامي"، وذلك للمرة الخامسة، بعد إلقاء القبض عليهم في أعقاب الأحداث التي شهدتها محكمة كفر شكر، قبل ما يقرب من شهرين.

وقرر رئيس نيابة كفر شكر، أحمد الكاشف، حجز المتهمين الثلاثة من أسرة "فتاة التيك توك"، على ذمة التحقيقات، في واقعة التعدي على ضابط شرطة وأفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر، خلال جلسة تجديد حبسها "منار"، بعد أن تم عرضهم على الطب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات، في واقعة اتهامهم لضابط الحراسة بالتعدي عليهم بالضرب.

وقالت "حياة رمضان"، والدة الفتاة، إنه أثناء نظر تجديد حبس ابنتها "منار" بمحكمة كفر شكر، حاولت الدخول لرؤيتها، أثناء تواجدها داخل قفص الاتهام، وأضافت أنها حاولت استئذان الضابط المكلف بالحراسة، ولكنه رفض وطلب منهم الانصراف.

وتابعت أنها بعدما انصرفت مع باقي أفراد الأسرة إلى الدور الأول، سمعوا أحد الشبان يصرخ بأن الضابط تعدى على "منار" بالضرب، مما أدى إلى سقوطها مغشياً عليها، فاندفعت مسرعة مع زوجها وابنيها "أحمد" و"أميرة"، للاطمئنان على "منار"، ولكنهم فوجئوا بتعدي قوات الحراسة عليهم، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث مشاجرة بين زوجها وابنيها وضابط الحراسة، حيث تم إلقاء القبض عليهم وإحالتهم للنيابة، التي أمرت بحبسهم.