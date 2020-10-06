"التضامن": استمرار الدعم النقدي للفئات غير القادرة على العمل

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي "برنامج فرصة"، الذى يهدف إلى تحسين الدخل وخلق فرص عمل ورفع الوعى لدى الأسر الفقيرة، دعمًا لاستراتيجية مصر للتنمية وتوفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا.

وقع البروتوكول كلا من أيمن عبد الموجود مساعد الوزير لشئون العمل الأهلي، ونورا سليم المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس.

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير مشروعات تلبي احتياجات الفئات الأكثر فقرًا، وتوفير فرص عمل للشباب من خلال التدريب والمشروعات الصغيرة، في ضوء ما تتبناه الوزارة من آليات جديدة للتعامل مع برامج التصدي للفقر معتمدةً علي نهج اقتصادي اجتماعي تنموي، من خلال برنامج فرصة أحد برامج الحماية الاجتماعية المستحدثة في الوزارة .

وأكدت "القباج" أن المجتمع المدني شريك مع الوزارة في مجالات عديدة، مشددة على أن هذا البروتوكول يوضح توجهات الوزارة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الحماية الاجتماعية ليست منهجا قائما علي الدعم النقدي فقط، وإنما تستكمل بشق اقتصادي، حيث أن التمكين الاقتصادي يعد من أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة ،لافته الى أن الدعم النقدي لن يتوقف وسيستمر للفئات غير القادرة على العمل، ولكن الأسر الشابة القادرة على العمل سيتم توفير فرص وأصول إنتاجية لها.

ومن جانبها، أبدت نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، سعادتها بالتعاون المستمر والمثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم العمل في العديد من القضايا التنموية كدعم الفئات الأكثر تأثيرا بجائحة كورونا والتعليم المبكر للأسر.

أكدت نورا، أن التمكين الاقتصادي يعد أحد المحاور الأساسية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، موضحة أن برنامج فرصة لديه أكثر من عنصر سيؤدى إلى نجاحه لأنه يوفر عمل لائق ودخل كريم لمحدودي الدخل.

واتفق الجانبان على أن تقوم الوزارة بتوفير المراكز الإنتاجية بالمحافظات المستهدفة والاستعانة بقاعدة البيانات الخاصة بالمستهدفين والاشتراك مع إحدى المؤسسات في اختيار الجمعيات المنفذة للمبادرة واختيار جهات التدريب والدعم الفني، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمبادرة والاشتراك في اختيار الجمعيات والإشراف والمتابعة، فضلا عن التعاون في تنفيذ مبادرة برنامج فرصة في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

الجدير بالذكر أن برنامج "فرصة "المستحدث أحد برامج الحماية الاجتماعية يرتكز علي محوري التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي، ويعمل على تمكين المواطنين من العيش الكريم من خلال برامج اقتصادية واجتماعية متكاملة للفئات الأولى بالرعاية، وإتاحة فرص التدريب والتشغيل وإنشاء وحدات إنتاجية، بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات تنموية وتوعوية لتعديل سلوك المستهدفين وبناء قيم واتجاهات إيجابية دافعة للتنمية البشرية.