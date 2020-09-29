90 ألف فرصة عمل وتطوير قدرات.. معلومات عن برنامج "فرصة"

تفتتح الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، وحدة للتدريب والتوظيف ببرنامج "فرصة" بمحافظة أسيوط.

ويعد برنامج "فرصة" المحرك الأساسي لتوسعة شبكات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا، وغير القادرة على العمل لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الوظائف اللائقة المناسبة لهم، ومن هذا المنطلق يكمل برامج التحويلات النقدية المشروطة، فضلا عن برامج المساعدة الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية الأخرى.

"فرصة" يسعى لإحداث زيادة ملحوظة فى دخل الأسر المستهدفة

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ البرنامج يهدف لإحداث زيادة ملحوظة في دخل الأسر المستهدفة، من خلال التمكين الاقتصادي، وذلك لمستقبل أفضل مشمول بكرامة العمل في وظيفة، بدلا من الاعتماد على المساعدات الاجتماعية، ويهدف البرنامج إلى ما يلي:

- توفير 30.000 فرصة عمل في 8 محافظات بالصعيد والوجه القبلي.

- توفير 50,000 ألف قرض مُيسر لتوليد فرص عمل للمرأة المُعيلة بالشراكة مع بنك ناصر بتمويل 250 مليون جنيه من تحيا مصر.

- تدبير 10 آلاف فرصة عمل في المناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين.

- تطوير قدرات 20,000 من الشباب في التلمذة المهنية والمهارات الحرفية والتجارية.

- تجهيز 1000 وحدة اجتماعية و150 لجنة زكاة ببنك ناصر للعمل كشباك خدمة واحد لاستقبال طلبات تدريب وتشغيل.

- تطوير القدرات المؤسسية والبشرية للوزارة على المستوى المركزي والمحلي لإدارة برامج الإقراض والتمكين الاقتصادي وتنسيق جهود الشركاء.

شروط الالتحاق ببرنامج فرصة

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي عددا من الشروط للالتحاق ببرنامج فرصة، كما يلي:

- أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية من 15 - 55 عاما من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي.

- أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية من 15 - 55 عاما الذين تم رفضهم من برنامج تكافل وكرامة.

التقدم بمقترحات فنية ومالية لإدارة برنامج فرصة

وحددت الوزارة إجراءات الاشتراك بالبرامج الخاصة بالجمعيات الأهلية، إذ ينبغي التقدم بمقترحات فنية ومالية لإدارة برنامج فرصة لمحور أو أكثر من محور، مرفقا بها المستندات التالية:

- كشف الحساب الختامي للجمعية عن آخر عامين.

- السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة. ‌

- هيكل مجلس الإدارة ولائحة النظام الأساسي للجمعية.

- سابقة الخبرة في عمل مشابه.

- صورة الترخيص النهائي لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من هيئة الرقابة المالية وحجم محفظة التمويل للجمعية للعام السابق ورصيد القروض المصدرة.