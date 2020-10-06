بعد استبعاد "شاهين".. 26 مرشحا بالكشوف النهائية للنواب بمنية النصر

أعلنت محكمة المنصورة الابتدائية بمحافظة الدقهلية اليوم، القائمة النهائية لأسماء المترشحين لعضوية مجلس النواب 2020 النظام الفردي عن الدائرة السادسة ومقرها مركز دنية النصر والتي تضم مراكز "منية النصر، والجمالية وميت سلسيل ومدينة الكردي" ومخصص لها مقعدين.

وحصلت "الوطن" على قائمة بأسماء الوارد أسمائهم بالكشوف النهائية للمرشحين عن دائرة منية النصر، بعد استبعاد الدكتور حمدي محمد محمد شاهين، وكيل كلية السياحة والفنادق ندبا بجامعة المنصورة والذي كان يحمل رقم 26 "قبل الأخير".

واستقبلت لجنة تلقي طلبات الترشيح بمحكمة المنصورة الابتدائية خلال فترة تقديم الأوراق 368 طلبًا من راغبي الترشح في دوائر الدقهلية، وعددها 10 دوائر، للمنافسة على 21 مقعدًا فرديا، وذلك حتى غلق باب الترشح يوم السبت 26 سبتمبر الساعة الثانية ظهرًا، وجري اليوم إعلان أسماء 354 مترشحا في القوائم النهائية.

وخصصت الهيئة العليا للانتخابات 5 مستشفيات لإجراء الكشف الطبي على المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بالدقهلية، وهي مستشفيات المنصورة العام الجديد الدولي ، والسنبلاوين العام، ودكرنس العام، وبلقاس المركزي، وميت غمر المركزي، بالإضافة إلى المجلس الطبي العام.

يذكر أنّ اللجنة الطبية المشرفة على توقيع الكشف الطبي على المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب بالدقهلية، أرسلت كشفا لرئيس محكمة المنصورة الابتدائية اللجنة المشرفة على متابعة العملية الانتخابية بالدقهلية، يحتوي على 17 اسما لقرار اللجنة أنّهم غير لائقين طبيا إيجابي مخدرات وورد بالكشف أسماء 14 رجل و3 سيدات.

وتسبب تداول كشف يحتوي على 17 اسما من راغبي الترشيح ووقعوا الكشف الطبي في مستشفيات الدقهلية وموقع الكشف من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور عادل محمد البغدادي، مدير المجلس الطبي، في حالة من الغضب بين المتظلمين من نتائج التحاليل، ونشروا على صفحاتهم نتائج تظلمهم، فيما لم يصدر أي رد فعل عن باقي من وردت أسمائهم بالكشف.

وخصص القانون للدقهلية 17 مقعدا، من ضمن مقاعد الدائرة الأولى التي تتكون من 100 مقعد موزعة على 6 محافظات، هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ وتلقت لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.