"البحث العلمي" توافق على تنفيذ مشروع الجينوم المصري بتكلفة مليار جنيه

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موافقة مجلس أكاديمية البحث العلمي، في جلسته رقم 176، والتي عقدت أمس، على البدء في تنفيذ مشروع الجينوم المرجعي للمصريين ضمن الخطة التنفيذية لأكاديمية البحث العلمي عن العام المالي 20-21.

وقال الدكتور سامح سرور المشرف على قطاع المجالس النوعية بالأكاديمية، إلى أن الخطة التنفيذية للمشروع والتي أعدتها الأكاديمية توضح أن المشروع سيتم تنفيذه على 5 سنوات (2020-2025) وبتمويل مبدئي مليار جنيه وسيشارك فى التنفيذ أكثر من 15 جهة مصرية من جامعات ومراكز أبحاث ومؤسسات مجتمع مدنى وأن جهة البحث الرئيسية هي مركز الطب التجديدى والخلايا الجذعية بالقوات المسلحة.

جاء ذلك بحضور بحضور الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية ونائب رئيس المجلس، ونواب التعليم العالي، وزير وأعضاء المجلس، وهم اللواء مهندس أحمد محمد مرسي وزير الإنتاج الحربي، والوزراء السابقين الدكتور أشرف الشيحي، والدكتور سيد عبدالخالق، الدكتور معتز خورشيد والدكتور عادل البلتاجي، ومدير الكلية الفنية العسكرية والدكتور محمد غنيم والدكتور أحمد عكاشة ورؤساء جامعتي عين شمس وحلوان ورؤساء المركز القومي للبحوث ومركز البحوث الزراعية وهيئة الاستشعار من بعد وهيئة الطاقة الذرية والمركز القومي لبحوث المياه ومساعدى رئيس الأكاديمية ومشرفي القطاعات الرئيسية بالأكاديمية.

وصرح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن برنامج الجينوم المصري هو أكبر برنامج بحثي تتبناه الوزارة في تاريخها ممثلة في أكاديمية البحث العلمي وسوف يكون حجر الأساس للطب الشخصي والدقيق ومحور الأبحاث في المجال الطبي خلال العقد المقبل، مبينًا أن الوزراة ستبذل قصارى جهدها لتحقيق هذا المشروع القومي، وبعد التصديق واستفاء التعاقدات اللازمة واتفاقيات الشراكة بين التحالف الوطني الذي سيشارك في التنفيذ سيتم تدشين البرنامج فورا.

فيما أوضح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، أنَّ هذا البرنامج سوف يكون له العديد من العوائد مثل رفع القدرة علي تقديم خدمات الجينوم والطب الشخصي والدقيق في مجالات الرعاية الطبية داخل مصر، ووضع محددات جينية للتشخيص المبكر للأمراض المنتشرة بين المصريين ما سوف يؤدي لخفض تكلفة الرعاية الطبية وتحسين جودة حياة المصريين، كما يشمل وضع خريطة جينية للأمراض في مصر ما يساهم في وضع عادات غذائية وصحية للوقاية من الأمراض وهو ما سوف ينعكس علي تكلفة وجودة الرعاية الصحية، كما يفتح الباب إلي تطبيق العلاج الجيني في الأمراض المستعصية داخل مصر، وسوف يتميز مشروع الجينوم المرجعى للمصريين عن غيره من المشروعات المماثلة على مستوى العالم بتحديد التتابع الجيني لقدماء المصريين.

وتتلخص أهداف البرنامج في ثلاث محاور رئيسية: الأول تحديد الجينوم المرجعي المصري، والمحور الثاني دراسة جينوم قدماء المصريين، والمحور الثالث دراسة الجينوم الوظيفي والذي يتناول ارتباط التغييرات الجينية بانتشار الأمراض بين أفراد الشعب المصري، ومن المتوقع دراسة جينوم 100 ألف مصري في هذا المشروع.

وأضاف البيان أنَّ الأكاديمية أطلقت نداء للمشروعات الاستراتيجية في القطاعات المختلفة والمنبثقة عن أوراق السياسات التي أعدتها الأكاديمية لتحديد أولويات البحث العلمي لمرحلة ما بعد كورونا في نهاية شهر يوليو الماضي، وشمل محور الصحة برنامج الجينوم المصري.

تم تلقي المقترحات حتى 20 أغسطس الماضي، وتلقت الأكاديمية 10 مقترحات من تحالفات بحثية تضم معظم الجهات البحثية في مصر مثل جامعة القاهرة والمركز القومي للبحوث وجامعة عين شمس وجامعة الإسكندرية، وجامعة المنصورة، وجامعة طنطا، وجامعة النيل، والجامعة الأمريكية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ومركز القلب بأسوان ومركز الطب التجديدى والخلايا الجذعية، وتم تشكيل لجنة من خبراء دوليين لدراسة وتقييم المقترحات المقدمة.

وانتهت نتائج التقييم الفني والتي اعتمدها مجلس الأكاديمية، أمس، أن يتولى مركز الطب التجديدي والخلايا الجذعية طبقا للرأي الفني للخبراء على تشكيل تحالف وطني من الجهات المتقدمة والتي اجتازت التقييم الفني لتنفيذ المشروع، وستتولى الأكاديمية تنسيق هذا البرنامج القومي وتوفير الدعم المادي والفني للمشروع في مرحلة الانطلاق -العامين الأول والثاني- من مواردها دون تكلفة الدولة موارد إضافية، وأن هذا الدعم سيصل الى 200 مليون جنيه، وخلال هذه المدة سيتم التنسيق مع وزارة التخطيط لإدراج المشروع فى خطة الدولة.