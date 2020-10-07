أكتوبر في ذاكرتهم.. 22 رساما وثقوا نصر 73 بعيون الكاريكاتير

الجندي يقاتل بالرصاص، والرسام بريشته، كلٌ يحارب بأداته، المقاتل يهتف "الله أكبر"، والرسام يطلق صيحاته على الورق لشحذ الهمم ورفع الروح المعنوية، ذلك وأكثر كان دور رسامي الكاريكاتير، في الفترة بدءً من نكسة 1967 وحتى نصر أكتوبر 1973، وما تلاه من معاهدات مهمة.

200 رسم كاريكاتيري لـ22 رسام كاريكاتير يعرضهم معرض "نصر أكتوبر فى ذاكرة الكاريكاتير المصري" بالهناجر، جمعهم منظم المعرض عبدالله الصاوي في 4 أشهر، إذ يقول، في حديثه لـ"الوطن"، إن المعرض يضم رسومات منذ عام من 1967 حتى 1974، فيبدأ من النكسة، مرورا بحرب الاستنزاف، حتى انتصار أكتوبر، وما تلاها حتى عام 74.

مشروع ذاكرة الكاريكاتير، بدأه عبدالله الصاوي عام 2012 بمبادرة شخصية منه بالتعاون بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، والجمعية المصرية للكاريكاتير؛ للحفاظ تراث الكاريكاتير المصري، الموجود ورقيا في دار الكتب فيأخذه "الصاوي" ويحوله لصورة رقمية على موقع إلكتروني لسهولة الاطلاع عليه، فيستهدف إعادة إحياء التراث الكاريكاتيري المصري عبر منصة رقمية تتيح الوصول للراغبين لهذه الرسومات، وتدشين قاعدة بيانات عن الكاركاتير تفيد في عمل أرشيف لكل رسام.

جمع الصاوي 50 ألف رسمة كاريكاتير، بداية من عام 1887 مع صدور مجلة "أبو نظارة زرقاء" ليعقوب صنوع حتى 1952، فهي الفترة الأساسية التي استهدفها لأنها عرضة لعدم وجودها.

بداية من عام 2019، فكر في تدشين معارض تعيد إحياء هذا التراث من خلال أحداث قومية مهمة، فأقام معرض 1919 في ذاكرة الكاريكاتير المصري، بمناسبة مئوية ثورة 19 في متحف الفنون الجميلة في الإسكندرية، الذي حقق نجاحا ونُظم مرتين في القاهرة، في معهد جوتة، وقاعة أدم حنين بمركز الهناجر للفنون.

نجاح المعرض في المكانين كان حافزا لتكرار التجربة فظل طوال 4 أشهر مع منتصف عام 2020 في تجميع رسوم كاريكاتير لنصر أكتوبر فجمع 200 رسم كاريكاتيري لـ22 رسام كاريكاتير، من ضمنهم 50 عملا أصلي منهم 40 عملا للفنان الأرميني المصري ألكسندر صاروخان و10 رسوم للفنان جواد حجازي، ويضم المعرض جيلين من الرسامين الرواد مثل صاروخان، الحسين فوزي، محمد عبدالمنعم رخا، زهدي العدوي، وأحمد طوغان، وجيل رسامي ما بعد ثورة يوليو جوج بهجوري، صلاح جاهين، حسن حاكم، مصطفى حسين، جمعة فرحات، صلاح الليثي، أحمد حجازي، رؤوف عياد، وغيرهم من الرسامين.

غالبية الرسامين المعروضة لوحاتهم رحلوا عن دنيانا وكان تجمعهم لأول مرة في معرض يضم أعمالهم في "نصر أكتوبر فى ذاكرة الكاريكاتير المصري".

وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، معرض "نصر أكتوبر في ذاكرة الكاريكاتير المصري" الذى تنظمه مكتبة القاهرة الكبرى بإشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير من خلال مشروع ذاكرة الكاريكاتير، الأحد الماضي بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون.

وأشادت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، بما يتضمنه المعرض من مجموعة نادرة من رسومات الكاريكاتير تم جمعها وتوثيقها وعرضها لأول مرة، لمجموعة من أهم رسامى الكاريكاتير فى مصر من جيل الرواد وجيل ما بعد ثورة 23 يوليو، وكانت أعمالهم الفنية ما هى إلا توثيقا لتلك الفترة المهمة من تاريخ مصر فترة انتصارات أكتوبر المجيدة، لتؤكد هذه الأعمال أن الفنان بريشته وقلمه يستطيع أن يمثل جبهة من جبهات القتال ضد العدو بجانب الجندى فى ساحة الحرب.