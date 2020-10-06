رئيس النيابة الإدارية: برامج "الوطنية للتدريب" أفادت مستشاري الهيئة

أكد المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن البرامج التدريبية التي تقوم بها الأكاديمية الوطنية للتدريب تؤهل المتقدمين إلى صفوف العمل القيادي بالدولة.

وأضاف "المنشاوي" أن هذه الدورة تعد إفادة كبيرة في مجال العمل، لأن الأمر لا يقتصر على الثقافة القانونية لعضو النيابة، بل يتعين أن يكون ملماً باستراتيجية الدولة وبالمعلومات وبالأوضاع الموجودة عالمياً وداخلياً في الدولة، مشيراً إلى أن الهدف من تدريب هؤلاء الشباب تأهيلهم في المستقبل لتولي مناصب قيادية أعلى في النيابة.

وأعرب عن اعتزازه بكون هيئة النيابة الإدارية أول هيئة قضائية تُبرم بروتوكولًا للتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكداً أهمية حصول الشباب على التدريب اللازم لتنمية مهارتهم حتى يتمكنوا من التواجد في أعلى المناصب في القطاعات التي ينتمون إليها.

وشهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الثلاثاء، تخريج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي لمستشاري هيئة النيابة الإدارية، وعددهم 68 متدربًا.

وسلم المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، شهادات التخرج للخريجين.

وفي السياق ذاته، استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب الدفعة الثانية من مستشاري هيئة النيابة الإدارية، وعددهم 100 متدرب، ضمن البرنامج التدريبي الذي يستهدف تدريب 915 ممن تم ترقيتهم من أعضاء الهيئة.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وهيئة النيابة الإدارية الذي تم توقيعه في شهر أغسطس الماضي، بهدف صقل وتنمية خبرات وقدرات أعضاء الهيئة لمواكبة كافة التطورات الإدارية والتقنية وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة العمل الإداري، وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.

ويتضمن محتوى البرنامج مهارات القيادة الفعالة ومهارات الذكاء العاطفي والاجتماعي ومهارات التفاوض، بالإضافة إلى إدارة الوقت والأزمات وإدارة فرق العمل الناجحة وقيادة التغيير، فضلًا عن الاتيكيت والعلاقات العامة والتعامل مع الجمهور وآداب واخلاقيات العمل، كما يسلط الضوء على استراتيجية الدولة نحو المستقبل وتطوير الإنسان المصري.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وتستهدف الأكاديمية تنمية الوعى بالتحديات التي تواجهها الدولة واستراتيجيتها نحو المستقبل وتطوير الانسان المصري وذلك لصناعة رجل دولة من طراز فريد.