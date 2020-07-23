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محمود مسلم

إحالة رئيس وحدة زراعية بقنا إلى النيابة الادارية للإهمال

كتب:

رجب آدم
07:32 م | الخميس 23 يوليو 2020
محافظ قنا

محافظ قنا

قرر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إحالة كل من رئيس الوحدة الزراعية بقرية الجبلاو، ومهندس بذات الوحدة، إلى النيابة الإدارية، لتقاعسهما عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مما سهل على مواطن بقرية الجبلاو إشعال النار في قمينة طوب طفلي.

وأكد محافظ قنا، أنه على الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية لإطفاء القمينة وهدمها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المواطن.

وأكد المحافظ شن حملات دورية لإزالة قمائن الطوب البلدي، ومنع انتشارها داخل القرى، لما تسببه من أضرار على البيئة مثل تلوث الهواء، وتبوير الأرض الزراعية، من خلال تجريف طبقة التربة الخصبة، واستخدامها في إنتاج الطوب.

 

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