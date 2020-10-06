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محمود مسلم

"ايدچ القابضة" تعلن التعاقد مع شركة "SJS"

كتب:

الوطن
05:29 م | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
جانب من الاعلان

جانب من الاعلان

اكبر شركات الإدارة في مصر لإدارة المنطقة التجارية بمشروع (TIVOLI DOME)

#OIA_TOWERS

 

مما يضيف قيمة وعائد استثماري للوحدات التجارية بالمشروع.

تأسست شركة "SJS"عام ٢٠٠٣ ونجحت في إدارة العديد من المشاريع في مصر والشرق الأوسط والعالم حيث تتمتع بخبرة ومصداقية كبيرة في السوق المصري بأكثر من ١٧٥٠ عضو.

 

•أبرز مشاريعها في مصر :

Tivoli Dome -  Heliopolis

 

Tivoli plaza

Tivoli Alexandria

Tivoli white Zamalek

حاصل على جائزة "اكبر مجمع مطاعم في العالم " من قِبل موسوعة چينيس العالمية .

•ابرز مشاريعها في الوطن العربي :

Tivoli dome -Amman

Tivoli dome - Abu Dhabi .

Tivoli dome - Kuwait

Tivoli dome - Casablanca تحت الإنشاء

Tivoli dome - Libya تحت الإنشاء

Tivoli dome - Tunis تحت الانشاء

•أبرز مشاريعها في العالم :

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