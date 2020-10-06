"ايدچ القابضة" تعلن التعاقد مع شركة "SJS"
كتب:
الوطن
05:29 م | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
جانب من الاعلان
اكبر شركات الإدارة في مصر لإدارة المنطقة التجارية بمشروع (TIVOLI DOME)
#OIA_TOWERS
مما يضيف قيمة وعائد استثماري للوحدات التجارية بالمشروع.
تأسست شركة "SJS"عام ٢٠٠٣ ونجحت في إدارة العديد من المشاريع في مصر والشرق الأوسط والعالم حيث تتمتع بخبرة ومصداقية كبيرة في السوق المصري بأكثر من ١٧٥٠ عضو.
•أبرز مشاريعها في مصر :
Tivoli Dome - Heliopolis
Tivoli plaza
Tivoli Alexandria
Tivoli white Zamalek
حاصل على جائزة "اكبر مجمع مطاعم في العالم " من قِبل موسوعة چينيس العالمية .
•ابرز مشاريعها في الوطن العربي :
Tivoli dome -Amman
Tivoli dome - Abu Dhabi .
Tivoli dome - Kuwait
Tivoli dome - Casablanca تحت الإنشاء
Tivoli dome - Libya تحت الإنشاء
Tivoli dome - Tunis تحت الانشاء
•أبرز مشاريعها في العالم :
احجز وحدتك الان على النهر الأخضر مباشرة : مكاتب ادارية ، وحدات تجارية “ مطاعم وكافيهات عالمية بڤيو بانوراما " ، عيادات طبية ، شقق فندقية .#OIA_TOWERS #the_future_of_new_capital
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