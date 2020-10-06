"ايدچ القابضة" تعلن التعاقد مع شركة "SJS"

اكبر شركات الإدارة في مصر لإدارة المنطقة التجارية بمشروع (TIVOLI DOME)

#OIA_TOWERS

مما يضيف قيمة وعائد استثماري للوحدات التجارية بالمشروع.

تأسست شركة "SJS"عام ٢٠٠٣ ونجحت في إدارة العديد من المشاريع في مصر والشرق الأوسط والعالم حيث تتمتع بخبرة ومصداقية كبيرة في السوق المصري بأكثر من ١٧٥٠ عضو.

•أبرز مشاريعها في مصر :

Tivoli Dome - Heliopolis

Tivoli plaza

Tivoli Alexandria

Tivoli white Zamalek

حاصل على جائزة "اكبر مجمع مطاعم في العالم " من قِبل موسوعة چينيس العالمية .

•ابرز مشاريعها في الوطن العربي :

Tivoli dome -Amman

Tivoli dome - Abu Dhabi .

Tivoli dome - Kuwait

Tivoli dome - Casablanca تحت الإنشاء

Tivoli dome - Libya تحت الإنشاء

Tivoli dome - Tunis تحت الانشاء

•أبرز مشاريعها في العالم :

احجز وحدتك الان على النهر الأخضر مباشرة : مكاتب ادارية ، وحدات تجارية “ مطاعم وكافيهات عالمية بڤيو بانوراما " ، عيادات طبية ، شقق فندقية .#OIA_TOWERS #the_future_of_new_capital

Contact us : 19427