"مسلم": إغاثة روتاري للبنانيين والسودانيين تعبير صادق عن شعور المصريين

أشاد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، بالجهود المبذولة من أندية روتاري مصر لخدمة الوطن، مشيرًا إلى تجاوز الأندية للقطر المصري، من خلال دعمها لإغاثة الأشقاء في لبنان والسودان، في تعبير صادق للمحبة التي تجمع بيننا وبين شعوب العالم بشكل عام الدولتين بشكل خاص.

وأضاف "مسلم" خلال ندوة لجنة الإغاثة بنادي روتاري مصر برئاسة المهندس سمير عامر، ومحافظ المنطقة الروتارية أسامة الأحمر، أن المجتمع المدني نجح في التعبير عن جموع المصريين، من خلال بصمته في إغاثة شعبين تربطنا بهم علاقات ممتدة ولها جذور تاريخية، مضيفًا: "نتمنى أن تمتد مسيرة عطاء الروتاري الدولي في مصر والعالم، لإغاثة ودعم المحتاجين، ولنشر التنمية في شتي بقاع العالم".

كان محافظ المنطقة الروتارية السابق بلبنان ميشيل جزار، وجه رسالة شكر إلى محافظ المنطقة الروتارية 2451 أسامة الأحمر، لإرساله قافلة مستلزمات طبية وأدوية إلى لبنان، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها وطنهم عقب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس، واصطحب قنصل جمهورية مصر العربية في لبنان وائل السيسي، مندوبة المنطقة الروتارية بلبنان لإستلام الشحنة.

وتسلمت رئيسة نادي روتاري متن جاتن (RC of Metn Gate) ريتا عماد الشحنة من المطار، وساهم في تلك المبادرة القنصل العام لمصر، والعميد الركن في الجيش اللبناني إلياس يوسف لتسهيل التسليم، ورئيس نادي كسروان فريد الدحداح، ورئيسة لجنة المؤسسة الروتارية في نادي كسروان، ودكتور ضياء جزّار.

وتقدم ميشيل جزار بخالص الشكر للمحافظ أسامة الأحمر وجميع القادة الروتاريين على ما وصفه بـ"جهد مشرف" و"تنظيم رائع"، كما شكر كلًا من جيهان حلاوة وسمير عامر وجميع الأندية الروتارية المشاركة.

وكان محافظ روتاري مصر أسامة الأحمر، كلف لجنتي الإغاثة والطواريء برئاسة المهندس سمير عامر ولجنة تنمية الموارد برئاسة السيدة جيهان حلاوة، بتحديد الإحتياجات العاجلة من أدوية ومستلزمات طبية وألبان أطفال وأغذية، لمنكوبي فيضان السودان، للمرة الثانية خلال فترة تقل عن شهر واحد، وذلك تماشيًا مع المبادرة المصرية الكريمة.

وأرسل روتاري مصر حوالي 6 أطنان مساعدات غذائية وطبية محلية الصنع، بتمويل خاص من الأندية الروتارية بمصر، وذلك عقب تواصل روتاري مصر مع السفارة المصرية بالسودان والأمانة العامة لوزارة الدفاع لتسهيل نقل المعونات إلى الخرطوم على متن إحدى الطائرات العسكرية المصرية الناقلة للمساعدات للشعب السوداني أسوة بالمساعدات التي تم إرسالها إلى لبنان.

واستهدف روتاري مصر بذل كل الجهد الممكن، وتكريس مواردة الذاتية لدعم الدولة المصرية في مساعيها من أجل رفع المعاناة عن مصابي هذه الكوارث، إضافة إلى رفع شأن الوطن والمواطنين.