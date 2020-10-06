رئيس أرمينيا: الوصول لحل سلمي لن يتحقق إلا بانسحاب تركيا

"التدخل التركي يمكن أن يؤدي إلى تطهير عرقي ضد الأرمن".. هذا ما أكده الرئيس الأرميني آرمين سركيسيان، الذي استنكر دور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ناغورنو كاراباخ، حيث اتهم الرئيس الأرميني أذربيجان، ببدء الحرب في الإقليم، وشدد على أن النزاع لن يحل بالقوة، وأن لا وجود لحل عسكري لأزمة ناغورنو كاراباخ.

وأوضح "سركيسيان"، المعارك أصبحت معقدة بسبب طرف ثالث، هو تركيا التي أرسلت المرتزقة لدعم أذربيجان، كما اتهم تركيا بتنفيذ عمليات "تطهير عرقي" ضد الأرمن، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، موضحًا أن هناك إمكانية للوصول لحل سلمي، لكن هذا لن يتحقق إلا بانسحاب تركيا وقتها سيمارس "أصدقاء السلام" الضغوط لوقف إطلاق النار.

وأشار سركيسيان إلى أن الأزمة الإنسانية كبيرة وعظيمة، فحياة الناس على المحك والمدنيون يقتلون من الجانبين.

أفاد مسؤولون عسكريون أرمن بشن ضربات صاروخية استهدفت ستيباناكيرت، عاصمة ناغورنو كاراباخ. وتقع المنطقة في أذربيجان، لكنها كانت تحت سيطرة القوات العرقية الأرمينية المدعومة من أرمينيا منذ نهاية الحرب الانفصالية في عام 1994.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان، على "فيسبوك" إن معارك إطلاق النار "ذات الشدة المختلفة.. لا تزال مستعرة" في منطقة الصراع.

بدورها، اتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية القوات الأرمنية بقصف بلدات ترتار وباردا وبيلاغان. وقال مسؤولون إن مدينة غنجه، ثاني أكبر مدينة في أذربيجان خارج منطقة الصراع، "تتعرض أيضًا لإطلاق نار".