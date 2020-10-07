حظك اليوم الأربعاء 7-10-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجدي شخصية غامضة بشكل كبير، كما أنه راضي عن نفسه في جميع الأحوال، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يجعلك مُصرّا على صنع المعجزات، لكن بالصبر تنجز الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد يدعمان حياتك العاطفية والاجتماعية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان محمد الشرنوبي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يناير.