حظك اليوم السبت 3-10-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يعتبر مولود برج الجدي غير متسرع في قرار الزواج، ويتأنى في اختيار شريكه، كما أنه يتوافق مع برجي الثور والعذراء، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

اليوم تميل للعناد.. حاول ألا ترفض الاستماع لوجهات نظر المخلصين.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تعيش في الحاضر وأن تستمتع به وأن تنسى آلام الأمس.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.