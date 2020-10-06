الصور الأولى من عقد قران أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

حرص الفنان محمد الشرنوبي، على تهنئة الفنان أحمد خالد صالح، بعقد قرانه على الفنانة هنادي مهنا، قبل قليل، داخل مسجد المشير بالتجمع الخامس.

ونشر محمد الشرنوبي، عبر خاصية الـ"ستوري" على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة من كتب الكتاب، مُعلقًاعليه قائلًا: "مبروك يا حبايب قلبي".

ومن جانبه، قال هاني مهنا، في تصريح لـ"الوطن"، إن الحفل اقتصر على أفراد الأسرتين وعدد قليل من الفنانين، منهم الفنانين أشرف زكي، نقيب الممثلين، والفنانة يسرا، وبوسي ومحمد الشرنوبي وأخرين، مؤكدًا أن موعد حفل الزفاف لم يتحدد بعد، ومن المُقرر تحديده خلال الأيام القلية المُقبلة.

وقال هاني مهنا، في تصريح لـ"الوطن"، إن الحفل يقتصر على أفراد الأسرتين وعدد قليل من الفنانين، منهم أشرف زكي، نقيب الممثلين، ويسرا، وبوسي، ومحمد الشرنوبي وآخرين، مؤكدًا أن موعد حفل الزفاف لم يُحدد بعد، ومن المُقرر تحديده خلال الأيام القلية المُقبلة.

وكانت منصة (Viu)، خدمة بث الفيديوهات حسب الطلب (OTT)، الرائدة إقليميا من مجموعة "بي سي سي دبليو ميديا"، أعلنت مؤخرًا عن تعاقدها مع الثنائي أحمد خالد صالح وأسماء جلال، لأداء أدوار البطولة في مسلسل "أنصاف مجانين"، من "إنتاجات ڤيو الأصلية".

ويشاركهما في العمل 18 ممثلاً، من بينهم رامي الطمباري، ومحمد عبدالعظيم، وصدقي صخر، وديانا هشام، وسامية أسعد، وهاني المتناوي، وعلي خليفة، ويتولى إخراج العمل عمر رشدي.

والمسلسل مقتبس عن رواية "أنصاف مجانين" المعروفة للكاتبة السعودية شيماء شريف، التي تروي حكاية "أنس"، الذي يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذي يحثه على حل لغز فشل في حله أثناء حياته، لينطلق في رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة في رواية فريدة من نوعها عربياً، أنجزتها الكاتبة السعودية بأسلوب سلس ومشوّق جعلها من أكثر الروايات العربية تحميلاً عبر الإنترنت.

ويضاف مسلسل "أنصاف مجانين" إلى مجموعة "إنتاجات ڤيو الأصلية" الآخذة بالنمو في مختلف أنحاء العالم وبمختلف اللغات، ضمن أنواع فنية متنوعة، بما فيها إنتاجاتها العربية.

وقال النجم أحمد خالد صالح، وفقاً لبيان صادر صادر من المنصة: "يشرّفني أن أعمل على هذا المشروع المشوّق والفريد من نوعه، مع فريق العمل الموهوب المشارك فيه، التصوير جارٍ حالياً والتجربة مذهلة حتى الآن، حيث نجسّد واحداً من أكثر الكتب العربية شعبيةً، من خلال العمل مع زميلتي أسماء جلال والمخرج عمر رشدي حامد".المسلسل العربي المؤلف من جزئين قيد الإنتاج حالياً، وسيبدأ عرض الجزء الأول على "ڤيو" في الربع الأول من 2021.

وكتبت المعالجة الدرامية للمسلسل الكاتبة مريم نعوم، وقامت بكتابة السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحديني وفريقها.