"الصحة العالمية" تشيد بجهود السعودية في التصدي لفيروس كورونا

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن امتنانه للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي، إثر تعهد المملكة بتقديم مساعدة مالية لدعم جهود المنظمة في التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" قبل أيام: "شكراً للمملكة العربية السعودية لمساهمتها الإضافية بقيمة 90 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية ولمساعدتنا في الاستجابة معاً للمخاطر الإنسانية الناجمة عن جائحة كورونا وتعزيز دعمنا للبلدان ذات الأنظمة الصحية الهشة".

وغرد غيبريسوس سابقاً حين قامت السعودية بدعم المنظمة بداية الجائحة: "أعبر عن امتناني الشديد لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي لتقديمهم دعماً مالياً قدره 10 ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية لاتخاذ التدابير العاجلة، للحد من انتشار كوفيد-19 ودعم البلدان ذات الأنظمة الصحية الضعيفة".

ووجه خادم الحرمين الشريفين في شهر مارس الماضي، بتقديم دعم مالي قدره 10 ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة الفيروس المستجد، استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته المنظمة لجميع الدول، والرامي إلى تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار كورونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا أصاب حتى الآن 35,736,102 شخص حول العالم، تعافى منهم 26,894,740، وأودى بحياة 1,046,546 شخصا منذ أن أبلغ عن ظهوره بالصين في ديسمبر الماضي.