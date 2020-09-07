مدير منظمة الصحة العالمية يدعو دول العالم للاستعداد للجائحة القادمة

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، دول العالم إلى الاستعداد للجائحة القادمة -في حالة حدوثها- مشددا على ضرورة أن يكون المجتمع الدولي على جاهزية أكبر.

وقال جيبريسوس - في تصريحات صحفية نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين - إن: "هذه الجائحة الحالية (كورونا) لن تكون الأخيرة، ويعلمنا التاريخ أن تفشي الأمراض والجوائح هي بالفعل حقيقة من حقائق الحياة"، مضيفا أنه: "عند بداية الجائحة المقبلة يجب على العالم أن يكون على استعداد أكبر مما كان عليه هذه المرة".

وجدد دعوته الموجهة لحكومات دول العالم إلى الاستثمار بقدر أكبر في قطاع الصحة العامة.

جدير بالذكر أن العالم يواجه منذ يناير 2020، أزمة حادة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.