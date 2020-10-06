محمد العريان: النمو الاقتصادي في العالم سيكون أقل من الممكن

قال الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد كان يعيش في عالم والأسواق تعيش في عالم آخر وكلاهما منفصل، لافتًا إلى أن الاقتصاد يحمل تحديات عديدة منها أزمة فيروس كورنا المستجد "كوفيد 19"، مشيرًا إلى أن مرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه لا يوجد أحد بمأمن عن الإصابة بكورونا، وعلينا أن نكون حريصين في أفعالنا.

وأضاف "العريان"، في مداخلة عبر تطبيق "زووم"، مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء، أن هذا يعني أن النمو الاقتصادي في العالم سيكون أقل من الاحتياجات والممكن، ولكن الأسواق تعيش في عالم مختلف حيث تعطيهم البنوك أموالا كثيرة، ولذلك هم يؤدون بشكل طيب نسبيًا، رغم معاناة الاقتصاد العالمي.

وتابع الخبير الاقتصادي، أنه بالنسبة لإصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفيروس كورونا، وتأثير ذلك على الانتخابات، فإن هناك سؤالان يطرحهما الأمريكان، أولهما: هل أدى الرئيس الأمريكي بشكل طيب في أزمة كورونا؟ والثاني: من الذي يثقون فيه لكي يقود الاقتصاد في اتجاه التعافي؟.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن البعض حاليا يسأل عن مدى تعاطف الأمريكيين مع ترامب بعد إصابته، وهل سوف يصوتون لصالحه، أم لا، مشددًا على أن هذه هي الانتخابات الأكثر غموضًا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.