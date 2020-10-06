محمد العريان: أداء الاقتصاد المصري في أزمة كورونا أفضل من أمريكا

قال الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادي، رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج البريطانية، إن وضع الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا هو الاعتلال، بينما هناك دولًا أخرى مثل الصين ومصر، تؤدي بشكل أفضل منهم في أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لافتا إلى أن التعافي في أمريكا وأوروبا سيكون بطيئا.

وأضاف "العريان"، في مداخلة عبر تطبيق "زووم"، مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء، أنه توجد أسباب كثيرة لكون الاقتصاد في مصر أفضل من الدول الأخرى، ومنها السن الصغير للمواطنين، وهذا يعني أنهم يستطعيون التعايش مع الفيروس، وأن يكون الدخول إلى المستشفيات أقل.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن السبب الثاني هو أن هذه الدول كان عليها أن تتعامل مع الموقف بشكل أفضل جدية، وإما الإغلاق التام أو الفتح التام، بينما في الصين بدأوا مبكرا، ولذلك لديهم ميزة أنهم الأوائل في الإصابة والأوائل في التعافي.

وأوضح أنه حال وجود موجة ثانية على الحكومة اتخاذ الخطوات الضرورية للحفاظ على المواطنين، ما يشمل الكشف والمتابعة، ويجب على المواطنين أنفسهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أنه بالتعاون بين الاثنين يمكن تجاوز الأزمة حتى إيجاد اللقاح.