مصادر: تركيا قد ترحل الإخوان الهاربين بسبب الفضائح الجنسية

كشفت مصادر لـ"الوطن"، أن تركيا تقوم حاليا بمراجعة أوراق الإقامة ومنح الجنسيات لبعض المقيمين داخل الأراضي التركية، للإخوان الهاربين، بعد خروج التسريبات الجنسية الأخيرة التي تورط فيها، عدد من إعلاميي الإخوان وعلى رأسهم محمد ناصر الذي وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ"عنتيل الإخوان".

وأوضحت المصادر أن الإجراءات التركية تأتي بعد التسريبات الأخيرة لهم، لافتة إلى أنه ربما يتم ترحيل بعض من هؤلاء الإخوان الهاربين الفترة المقبلة من تركيا.

وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي، تداولوا مكالمة مسربة للإعلامي الإخواني محمد ناصر مع سيدة متزوجة، يدعوها لإقامة علاقة غير شرعية، ويحرضها على خيانة زوجها.

وقال ناصر في المكالمة: "أيوا يا روحي؟، اتأخرتي ليه كده؟".

وردت: "وحشتني أوي يا روحي".

ناصر: "ما تيجي بكرا، وحشتك، وحشك الكاناريا.. وحياة أمك تعالي وهحجزلك في سويت".

وردت: "هقول لجوزي إيه؟.. مش هينفع دلوقتي جوزي صاحي".

"ناصر": "قولي له رايحة لمحمد ناصر".

لم تكن فضيحة المكالمة الجنسية للإعلامي الإخواني الهارب محمد ناصر، مع عشيقته المتزوجة وهو يتفق معها على ممارسة الرذيلة هي الأولى من نوعها لأحد المنتمين للجماعة والمتحدثين باسمها، فقبل تلك الفضيحة كانت هناك واقعة مشابهة لقيادي إخواني هارب آخر، حيث كان يطالب فتاة بممارسة الرذيلة قبل شهر رمضان.

وتم تسريب مكالمة جنسية له كان يتحدث خلالها مع إحدى الفتيات الأجنبيات باللغة الإنجليزية، ويطلب ممارسة الرذيلة معها، وظهر بهجت صابر مُلحًا على الفتاة، لكي توافق على تنفيذ طلبه في أسرع وقت قبل دخول شهر رمضان.

الفتاة اُصيبت بدهشة بسبب هذا الإلحاح الواضح من قبل بهجت، فاستفسرت: لماذا لا يمكن أن نفعل هذا أثناء شهر رمضان؟، وطالما لا يمكن فعله في رمضان لماذا نفعله الآن؟، وهو ما تلعثم القيادي الإرهابي في الرد عليه.

ثالث أبطال مسلسل "عناتيل الإخوان" في الخارج كان الإخواني الهارب عبدالله الشريف، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسريبا إباحيا له يطالب فيه بإقامة علاقة مع صديقته التي يطلب منها المجىء لقطر والإقامة معه في الدوحة قائلاً إنه يتمتع بالحرية في الدوحة ولن يمنعهما أحد من إقامة أي علاقة.

وفي تسريب آخر قالت فتاة تدعى ريم إنها كانت علي علاقة بالإخواني عبدالله الشريف وإنه أخبرها بادخاره المال رغبة في الحصول على الجنسية، وذلك لأنه يعلم في قرارة نفسه أنّ قطر تتركه يتحرك بحريته، لأنه يخدم أجندتها، ويعلم أيضًا أنّها ستتخلص منه فور انتفاء الحاجة إليه.

وبعد ساعات من انتشار التسريب الجنسي الجديد للإخواني الهارب عبدالله الشريف، والذي لقبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ"عنتيل الدوحة"، قالت مصادر في قطر، إنّ المخابرات القطرية بدأت التحقيق في التسريبات الجنسية الخاصة بالإرهابي عبدالله الشريف، مشيرة إلى وجود تقارير أمنية قطرية منذ فترة تطالب بإبعاد عبدالله الشريف عن قطر، بسبب علاقاته النسائية وخوفاً من افتضاح تلك العلاقات.

وأكدت المصادر أنّ حديث عبدالله الشريف عن القطريات، في التسريبات الأخيرة، أدى لغضب داخل المجتمع القطري، موضحة أنّ الأجهزة القطرية تحاول احتواء الموضوع، خاصة أنّ سيدات قطريات كثيرات تقدمن بشكاوى ضد ممارسات الشريف غير الأخلاقية معهن.