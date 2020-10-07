"العاملين بالكيماويات" تستعد لصياغة رؤية قانونية عن لائحة قطاع الأعمال

أكد ممثلو اللجان النقابية في الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية من رؤساء لجان، وأمناء عامون على تخوفهم من مشروع اللائحة الموحدة لقطاع الأعمال العام الذي أعلن عنه الوزير هشام توفيق منذ أيام قليلة، وطلب "إبداء رأي" إدارات الشركات واللجان النقابية حولها.

وأوضحت اللجان النقابية في اجتماعها برئاسة الكيميائي عماد حمدي، رئيس النقابة العامة، أن هناك قلق من تنفيذ بعض بنود هذه اللائحة على حقوق العاملين خاصة المادية.

جاء ذلك خلال اجتماع انعقد مساء أمس الثلاثاء في مقر النقابة العامة للكيماويات الذي جاء بطلب من تلك اللجان، حيث شدد عماد حمدي، على ضرورة التحرك بشكل قانوني وعلمي من أجل حوار مجتمعي متزن يحافظ على حقوق العمال، واستقرار العمل.

ودعا رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، اللجان النقابية بالانتهاء من تصور كامل في كل شركة على حدى، وتسليمه للنقابة العامة بحد أقصى يوم الأحد من الأسبوع المقبل من أجل صياغة رؤية موحدة بشكل قانوني وإرسالها إلى الجهات المعنية.

وقال حمدي، إن النقابة العامة تثمن المواقف وردود الفعل المتزنة من جانب اللجان النقابية لأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، مضيفًا، أن عدم الاستقرار في مواقع الإنتاج يهدد العملية الإنتاجية وهو ما يستدعي الالتزام بالحوار والنقاش.

وأكد أن النقابة العامة ولجانها النقابية لن يفرطوا في حق العمال في توفير كل أنواع الحماية المادية والاجتماعية والخدمات الصحية وغيرها، ولكن في إطار القانون والقنوات الشرعية وكذلك المشاركة حسب المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد التي تلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات ، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها.

وطالب رئيس النقابة، أعضاء اللجان النقابية بعدم الاهتمام فقط بالبنود المتعلقة بالأجور وترك باقي البنود الهامة لأن جمعيها مترتب على بعضها البعض.