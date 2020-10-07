"السديس" يُطلق الروبوت الذكي للتعقيم ومكافحة الأوبئة

أطلق الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الروبوت الذكي، الذي يستخدم في التعقيم والوقاية البيئية؛ ومكافحة الأوبئة في الأماكن المغلقة، ويعمل بنظام تحكم آلي مبرمج على خارطة مسبقة، والحاصل على براءة اختراع SLAM، مع وحدة الانحلال عالية الأداء.

وأكد "السديس" أن إطلاق الروبوت عالي الدقة، سيسهم في العمل على الحد من انتشار الأمراض والأوبية، سعيا من الرئاسة العامة إلى الحد من انتشار وباء كورونا، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به الحرمان الشريفان وقاصدوهما من لدن القيادة الحكيمة، وتحقيقا لرؤية 2030.

ويقوم الروبوت على التعقيم الداخلي في ستة مستويات من تأثير التعقيم، ما يحسن من قوة وسلامة الجو الصحي البيئي، ويحلل متطلبات التعقيم بذكاء وفقًا للآتي: (سيناريوهات الاستخدام، مسار التعقيم والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي).

ويحتوي الجهاز على خاصية الإنذار المبكر، مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، وكذلك يمتلك خاصية الشحن بالبطارية، ويعمل من 5 إلى 8 ساعات بدون تدخل بشري، ويتمكن أيضا من جعل الأشخاص يشعرون بسهولة التعامل مع الروبوت.

ويسع الجهاز 23.8 لترا، ويقدر حجم الرش بـ2 لتر/الساعة، ويقضي على ‏البكتيريا في مساحة 600 متر مربع مغلقة في مرة واحدة، كما أن حجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيم من 5 إلى 15 مايكرومتر.

ويضاف إلأى مميزات الجهاز، زاوية الكشف الأمامية، والتي تصل إلى 192.64 درجة، ويتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية 10 أمتار، ويحمل كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط، علما بأنه قد حصل على شهادات عالمية، منها شهادة اعتماد الجودة الأوروبية CE.