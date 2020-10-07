افتتاح أسبوع الأفلام التسجيلية والروائية بقصر ثقافة السينما الليلة

يفتتح الفنان تامر عبدالمنعم، مدير قصر ثقافة السينما، التابع لهيئة قصور الثقافة، وعادل العبساوي رئيس الإنتاج المتميز بالتلفزيون المصري، أسبوع الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية؛ وذلك في الساعة السادسة مساء بمقر قصر السينما بجاردن سيتي.

ومن المقرر أن يشارك في حضور حفل الافتتاح الفنانة سلوى خطاب والفنان أحمد عزمي والمطرب إيمان البحر درويش وتكريمه ونخبة من الفنانين والإعلاميين.

ويتم تقديم مجموعة من الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية بداية من يوم اليوم الأربعاء 7 أكتوبر وحتى يوم الثلاثاء 13 أكتوبر، ويعرض خلال حفل الافتتاح الفيلم الروائي القصير"علامات أبريل" بطولة محسنة توفيق وسلوى خطاب وأحمد عزمي، وإخراج أحمد ماهر.

وتستمر فعاليات الأسبوع حيث يعرض يوم 8 أكتوبر الفيلم التسجيلي "بره الدنيا"، إخراج نهى المعداوي، والفيلم الروائي القصير "زهرة الإسكندر" ، إخراج أحمد مدحت، أما يوم 9 أكتوبر فيتم عرض الفيلم التسجيلي "الجمار"، إخراج أحمد توفيق، والفيلم الروائي القصير "اللعب فوق جبال النوبة"، للمخرج حسن عيسى، ويوم 10 أكتوبر يعرض الفيلم التسجيلي "حديث الصمت"، إخراج علي الغزولي، والفيلم الروائي القصير "يا مرسال المراسيل" إخراج حلمي عبدالمجيد

أما في يوم 11 أكتوبر فيعرض الفيلم التسجيلي "صرخة معاق"، إخراج خالد النساج، والفيلم الروائي القصير "الزيارة"، إخراج عمرو علي، وفي يوم 12 أكتوبر يعرض الفيلم التسجيلي "همس النخيل" إخراج شيرين غيث، والفيلم الروائي القصير "ولا المواعيد"، إخراج عبد الفتاح كمال، وفي يوم 13 أكتوبر يعرض الفيلم التسجيلي "المتاهة" إخراج حنان راضي، والفيلم الروائي "قصر نظر" إخراج سناء عكرود، وتقدم جميع العروض من السابعة مساء إلى العاشرة مساء، مع الالتزام بكل الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وأعلن قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، مؤخرا عن إقامة دورة الدراسات السينمائية الحرة، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر الجاري، وتشمل عدد محاضراتها 41 محاضرة.