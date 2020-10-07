مدير "المرصد السوري" لـ"الوطن": أردوغان نقل 1200 مرتزق إلى كاراباخ

أكد الدكتور رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره "لندن"، مواصلة تركيا إرسال المرتزقة للقتال في إقليم ناجورني كارباخ، المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، حيث يتصاعد القتال حاليا.

وقال "عبدالرحمن"، في تصريح مقتضب لـ"الوطن"، إن إجمالي عدد المرتزقة الذين دفعهم بهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقتال إلى جانب القوات الأذربيجانية، 1200 مرتزق سوري.

ويشارك المرتزقة السوريون، إلى جانب القوات الأذربيجانية في القتال المندلع منذ أكثر من أسبوع، ضد قوات الإقليم وأرمينيا، بعدما جلبتهم أنقرة، حليفة باكو في النزاع.

وسقط عشرات القتلى وسط صفوف هؤلاء المرتزقة، بحسب "المرصد السوري"، حيث أقحمت أنقرة "مرتزقة الفصائل السورية الموالية لها" بشكل كبير في معارك تلال ناجورني كاراباخ المتصارع عليها بين أذربيجان وأرمينيا، بعد أن قالت لهم: إن دورهم سيقتصر على حماية حقول النفط والحدود في أذربيجان، بحسب المرصد.

وعلى الرغم من أن أذربيجان، حليفة تركيا، نفت وجود مرتزقة سوريين، فإن الدلائل تزايدت بشأن وجود هؤلاء وانخراطهم في المعارك.

وأعربت كل من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا عن قلقها من دور مرتزقة تركيا في النزاع.

وأعلنت روسيا، أمس، أن لديها معلومات مؤكدة بشأن إرسال تركيا لمرتزقة سوريين، من أجل القتال في إقليم ناجورني كاراباخ، الذي يشهد منذ 10 أيام تصاعدا في الاشتباكات بين جيش أذربيجان ومقاتلين من أصول أرمينية.

وقال ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحافي للرئيس الروسي: "ندرس بعناية جميع تصريحات رؤساء الدول بهذا الشأن ولدينا معلومات استخباراتية تؤكد هذه الأنباء، بالإضافة إلى المعلومات التي تصدرها وزارة الدفاع الأرمينية بهذا الخصوص".

في سياق متصل، قال الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو المحرض الرئيسي للصراع في ناجورني كاراباخ، مضيفاً أن الأخير سبق ودعم الإرهاب في سوريا وليبيا.

وأكد الرئيس السوري: "لقد دعم أردوغان الإرهابيين في سوريا، وهو يدعم الإرهابيين في ليبيا، وقد كان المحرّض والمشعل الرئيسي للصراع الأخير الذي لا يزال مستمرا بين أذربيجان وأرمينيا".