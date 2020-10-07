التخطيط تستعرض معلومات وثيقة مؤشرات الأداء الاستراتيجية لعمل الحكومة

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز المعلومات عن وثيقة مؤشرات الأداء الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة.

وتتضمن وثيقة مؤشرات الأداء الاستراتيجية، نحو 330 مؤشر أداء استراتيجي، وجرى تحديد المؤشرات في ضوء الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.

كما تشمل مؤشرات الأداء الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة؛ تلك التي تضمن القدرة على القياس والمتابعة الدورية، وتتضمن عرضًا واضحًا لمؤشرات الأداء الاستراتيجية المرتبطة بأهداف برنامج عمل الحكومة.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، إنّ وثيقة مؤشرات الأداء الاستراتيجية تتم في إطار جهود الحكومة لتبني التخطيط المبني على الأدلة ونشر ثقافة الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف حلمي أنّ الوثيقة تتضمن كذلك عرضًا تفصيليًا للبرامج الرئيسية، والفرعية الخاصة بالأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة، وهي 5 أهداف أساسية تتمثل في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، إضافة إلى النهوض بمستويات التشغيل، والهدف الخامس والأخير يتعلق بتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.