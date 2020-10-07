"توأم" جومانة مراد وراء اختفائها بعد "خيانة عهد": ربنا يبارك لي فيهم

حققت الفنانة جومانة مراد، نجاحًا ملحوظًا خلال مشاركتها في مسلسل "خيانة عهد"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وكان بمثابة عودة لها بعد سنوات طويلة من الغياب والانشغال بسبب ولادة ابنها الأول محمد، الذي منحته وقتها كله.

مسلسل خيانة عهد، بطولة يسرا، جومانة مراد، حلا شيحة، عبير صبري، خالد سرحان، هنادي مهنا، تيام قمر، سلوى عثمان، خالد أنور، بيومي فؤاد، من إخراج سامح عبدالعزيز.

رغم النجاح الذي حققته جومانة مراد، من خلال مسلسل خيانة عهد، وعودتها للعمل، إلا أنها اختفت عن الساحة الفنية، حتى ظهرت خلال الساعات الماضية، لتعلن سبب عدم ظهورها، ورفضها الأعمال الفنية التي عرضت عليها خلال هذه الفترة، والذي أرجعته إلى إنجابها توأم "ديانا وعلي".

وفي لقاء مع برنامج mbc trendig، قالت جومانة مراد، إنها كانت حاملًا خلال تصويرها مسلسل خيانة عهد، ولكن لم يشعر أحد لأنها كانت في البداية وجسمها "قليل"، وبعد انتهاء العمل فاجأتها آلام الولادة وهي في الشهر السابع، ليرزقها الله بتوأمها "ديانا وعلي".

وقالت إن حالتها كانت غير مستقرة، وقامت بالولادة قبل بداية الشهر السابع بيومين ولكن عدت الأمور بسلام "ربنا لطف"، ووضع طفلاها في الحضانة "نعمة ورزق ربنا يبارك لي فيهم، خصوصًا أنا مريت بظروف صحية صعبة".

وأشارت جومانة مراد إلى أنها "متفرغة" لأطفالها الثلاثة طول الوقت وهناك من يساعدها، مؤكدة أن تصوير أي أعمال لن يكون خلال هذه الفترة.

وعن شخصية شيرين "الشريرة" التي جسدتها في مسلسل خيانة عهد، قالت جومانة مراد "مفيش حد شرير أو طيب في المطلق، وشخصية شيرين في (خيانة عهد)، كان لها ظروفها ومبرراتها".

وعن عودتها بهذا العمل الفني بعد فترة من الاختفاء، قالت جومانة مراد "العودة لم تكن سهلة كنت قلقانة، ولكن المسلسل نجح وكان له صدى واسع، وحصلت على جوائز أحسن ممثلة أكثر من مرة عن هذا الدور".