بوتين يحتفل بعيد ميلاده الـ68 ويتلقى التهاني من زعماء العالم

يحتفل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ 68، ويتلقى بهذه المناسبة التهاني من زعماء ورؤساء العالم.

وأفادت وكالات الأبناء الروسية من الكرملين، بأن الرئيس بوتين سيجري في يوم عيد ميلاده أكثر من 10 مكالمات هاتفية دولية، لافتة إلى أنه لا توجد حتى الآن خطط لدى بوتين للتواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذُكر في هذا الشأن أيضا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقضي بقية اليوم مع العائلة والأصدقاء.

وتلقى الرئيس الروسي بهذه المناسبة تهنئة من رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، أعرب خلالها عن تقديره الكبير له كصديق موثوق به، ومساندا على الدوام لتوسيع عمليات التكامل في دولة الاتحاد "بين روسيا وبيلاروس".

كما هنَّأ رئيس مولدوفا إيجور دودون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية، وتحقيق المزيد من النجاحات لما فيه صالح روسيا وشعبها.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكرس النصف الأول من اليوم للعمل على جدول الأعمال والمحادثات الهاتفية الدولية، أما النصف الثاني من اليوم سيحتفل بعيد ميلاده مع العائلة والأصدقاء.

يشار إلى أن عيد ميلاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يصادف يوم 7 أكتوبر، ويبلغ عمره 68 سنة.

وولد الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، في 7 أكتوبر 1952، في مدينة لينينغراد (سان بطرسبرغ حاليا).

والجدير بالذكر أن الرئيس الروسي احتفل بأعياد ميلاده السابقة إما بالذهاب إلى التايغا الروسية أو لعب مباراة هوكي مع أصدقائه، وفقا لـ"سبوتنيك".