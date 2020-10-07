موعد مباراة إنبي ضد الأهلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يلتقي النادي الأهلي وإنبي، مساء اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020، في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة الدورس المصري لكرة القدم للموسم الحالي 2019-2020.

موعد مباراة إنبي ضد الأهلي

وتنطلق مباراة إنبي ضد الأهلي، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة السابعة مساءً بتوقيت تونس، والساعة السادسة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة إنبي ضد الأهلي

وتُنقل المباراة التي تجمع الأهلي وإنبي على ملعب "الأهلي" عبر قناة "أون تايم سبورت"، ويتولى التعليق عليها محمد الكواليني

وأسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء للحكم محمد يوسف "حكم ساحة"، محمد عبد المجيد "مساعد أول"، محمد صلاح عبد الفتاح "مساعد ثان"، محمد سيد بكر "حكم رابع"، نادر قمر الدولة "حكم فيديو"، وأحمد حامد فهيم "حكم مساعد فيديو".

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 82 نقطة، بعد حسمه للقب الدوري قبل 7 جولات من النهاية، للمرة الخامسة على التوالي، والـ42 في تاريخه، فيما يأتي إنبي في المركز الخامس برصيد 45 نقطة.

قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة إنبي والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، أحمد طارق سليمان.

خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، أحمد فتحي، فارس طارق، محمد مغربي، محمد شكري.

خط الوسط: آليو ديانج، حمدي فتحي، وليد سليمان، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، صالح جمعة، محمود عبدالمنعم "كهربا"، شادي رضوان، محمد فخري، عربي بدر.

الهجوم: جونيور أجايي، مروان محسن.

غيابات الأهلي أمام إنبي

ومن المقرر أن يغيب عن لقاء الأهلي كل من محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمود متولي وأحمد الشيخ ومحمود وحيد للإصابة، وياسر إبراهيم للإيقاف، وعلي معلول بسبب تواجده في تونس للانضمام لمنتخب بلاده، وهو ما ينطبق على جيرالدو دا كوستا، الذي انضم لمنتخب أنجولا في التجمع الدولي، كما تم استبعاد آليو بادجي للحصول على الراحة.

كما يغيب اللاعب محمد محمود وكريم وليد "نيدفيد"، بسبب خضوعهما لبرنامج تأهيلي من الإصابات الطويلة التي تعرضا لها من أجل تجهيزهما للفترة المقبلة.