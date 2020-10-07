اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يحتفل بمرور 30 عاما على تأسيسه

قال الدكتور عيسي إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إن غدا 8 من أكتوبر، سنكمل 30 سنة على إنشاء أول اتحاد للأجانب في إيطاليا، "وكان طرح مشروع قانون جديد الذي من الممكن أن يؤسس الأجانب من خلاله اتحاد خاص بهم".

وأضاف "إسكندر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أن الاتحاد كان من أوائل الاتحادات الأجنبية التي وضعت بذرة وأعطت خدمات للعمالة المصرية المتواجدة في إيطاليا، مشيرا إلي أننا لدينا 990 مكتب تمثيل نقابي يتبع للاتحاد الإيطالي للعمل، وهو من أكبر اتحادات نقابات عمالية إيطالية.

وأوضح رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، أنه تم عمل توأمة معهم منذ البداية، تسمح أن تكون جميع الخدمات التي تمد المواطن الإيطالي، تمد للمواطن المصري، من خلال مكاتب تمثيل الاتحاد: "وبالتالي مكاتب تمثيلنا التي في موجة التوأمة التي تم عملها مع الاتحاد الإيطالي تجعل المصريين يدخلوا في جميع المجالات، من أقصي شمال إيطاليا إلي أقصي جنوبها".

وتابع الدكتور عيسى إسكندر: "أننا على علم بما يحتاجه المواطن المصري والخدمات التي تقدمها هذه المكاتب، وأنه خلال الفترة الماضية وبسبب انتشار فيروس كورونا كانت فترة صعبة للكل، واقترحت الحكومة الإيطالية مساعدات مادية للعمالة أجمع بما فيها العمالة المصرية سواء كان قطاع عام أو خاص".

وأكد "إسكندر" أن الاتحاد أعطي فرصة الحصول على 800 يورو شهريا، "إذا كان المواطن المصري عنده محل واضطر أن يغلقه؛ لأن جميع خطوط الإنتاج تم إغلاقها بسبب فيروس كورونا، وبالتالي حتي لو كان شغال في مصانع وبردوا خطوط الإنتاج، فقد كانت بتقوم بانتاج المواد الغذائية في الفترة اللي قفلنا فيها، فكنا بنعمل جميع الإجراءات لكي يحصل على هذا الدعم".