صور.. وفد أمريكي يزور الكنيسة المعلقة والمتحف القبطي

استقبل الأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات للأقباط الأرثوذكس، چون بارسا، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وچوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، والوفد المرافق لهما.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان تم نشره على صفحة المتحدث على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الوفد الأمريكي زار كنيسة السيدة العذراء بمصر القديمة (الكنيسة المعلقة)، والمتحف القبطي.

والكنيسة المعلقة تقع في حي مصر القديمة، في منطقة القاهرة القبطية الأثرية الهامة، فهي على مقربة من جامع عمرو بن العاص، ومعبد بن عزرا اليهودي، وكنيسة القديس مينا بجوار حصن بابليون، وكنيسة الشهيد مرقوريوس (أبو سيفين)، وكنائس عديدة أخرى.

وسميت بالمعلقة لأنها بنيت على برجين من الأبراج القديمة للحصن الروماني (حصن بابليون)، ذلك الذي كان قد بناه الإمبراطور تراجان في القرن الثاني الميلادي، وتعتبر المعلقة هي أقدم الكنائس التي لا تزال باقية في مصر.

و"الأنبا يوليوس" وهو من مواليد 17 ديسمبر 1963م بمنطقة روض الفرج في القاهرة، وحصل على بكالوريوس هندسة مدني من جامعة عين شمس، وترهبن في دير مارمينا بكينج مريوط في 7 أبريل 1990م باسم الراهب يوليوس آڤا مينا، قبل أن يسيم قسا في 26 سبتمبر 2001م، وانتدب للخدمة بالعريش في 26 سبتمبر 2001م، وحتى 11 أبريل 2004م، وتم سيامته أسقفا عاما في مارس 2013م، وقرر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في يونيو من العام نفسه تفويضه، كنائب بابوي لكنائس منطقة مصر القديمة والمنيل وفُم الخليج بالقاهرة، وأوكل إليه مسؤولية الإشراف على أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، خلفًا للأنبا يوأنس أسقفً أسيوط في مايو 2015م، وتم اختياره سكرتيرا مساعدا للمجمع المقدس في 2018م.