تمويل يصل لــ75%.. قروض السيارات المستعملة من 3 بنوك

بسبب ارتفاع أسعار السيارات خلال السنوات الأخيرة، أصبح الكثيرون يلجأون إلى شراء المستعمل منها، لكن للحصول على أنواع جيدة أو بها كماليات، فإن الأمر بحاجة إلى تمويل، وتقدم عدد من المؤسسات المصرفية قروضا لتمويل المركبات المستخدمة.

وترصد "الوطن" خطوات الحصول على قروض السيارات المستعملة من عدة بنوك مصرية، وهي البنك الأهلي وQNB الأهلي والبركة الإسلامي، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

قرض السيارة المستعملة من البنك الأهلي

يشترط البنك الأهلي لتمويل سيارة مستعملة أن يكون للعميل وديعة ادخارية أو شهادات استثمارية أو صناديق استثمار داخل البنك، ليتمكن من الحصول على قرض السيارة المستعملة، وإليكم تفاصيل القرض..

يقدم البنك قرض السيارات المستعملة بضمان شهادات الادخار بجميع أنواعها باستثناء الشهادة ذات العائد المتغير.

نسبة الفائدة 3% زيادة عن الفائدة على الشهادو الوديعة.

تصل مدة التمويل إلى 10 سنوات كحد أقصى.

يمكن الحصول على القرض بقيمة 90% من القيمة الاستردادية من الشهادة أو الوديعة.

يتم صرف القرض بضمان أنواع الشهادات كافة باستثناء الشهادة متغيرة العائد.

1% نسبة المصاريف الإدارية من إجمالي قيمة القرض يتم خصمها مرة واحدة.

بنك QNB الأهلي

مع الارتفاع المتزايد لأسعار السيارات الجديدة في الوقت الحاضر أصبح من الصعب شراء سيارة جديدة بأسعار في متناول يدك، لهذا السبب قدم QNB الأهلي قرض تمويل سيارة مستعملة بإجراءات بسيطة.

مميزات القرض

يصل إلى 75% من قيمة السيارة المستعملة أو 70% للسيارة الكهربائية.

تأمين مجاني على الحياة طوال مدة القرض.

أفضل عروض التأمين على سيارتك المستعملة الممولة.

خصم الأقساط أوتوماتيكيا سواء من الحساب الجاري أو الحساب الجاري ذو عائد.

مدة القرض تصل إلى 60 شهرا.

قيمة القرض تصل إلى 750,000 جم.

السن لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما عند نهاية مدة القرض.

متوفر للعملاء المصرين فقط.

متاح للموظفين، أصحاب الأعمال الحرة وعملاء تحويل الراتب في QNB الأهلي الحاليين.

معايير الحصول على قرض السيارة المستعملة.

تمويل جميع السيارات (عدا الصيني).

الحد الأقصى لتاريخ التصنيع: 7 سنوات سابقة.

الحد الأدنى للدفعة المقدمة: 25% من قيمة السيارة المستعملة أو 30% للسيارة الكهربائية.

متاحة لجميع أنواع السيارات (بنزين، كهرباء، إلخ...).

بنك البركة

يقدم برنامج تمويل السيارات المستعملة بمقدم أكثر من 25% (أوروبية وأمريكية ويابانية وكورية فقط).

الحد الأقصى للتمويل (750) ألف جنيه مصري.

القسط الشهري لا يزيد عن 50% من إجمالي الدخل الشهري.

مدة السداد حتى 5 سنوات (60 شهرا).

إمكانية التمويل دون تحويل الراتب.

التمويل للسيارات الأوروبية والأمريكية واليابانية بحد أقصى 4 سنوات من سنة الصنع.

السيارات الكورية بحد أقصى 3 سنوات من سنة الصنع.

في حالة سداد مقدم 50% من قيمة السيارة يشترط استيفاء وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد إضافة إلى شرط تقييم السيارة من الوكيل المعتمد.

حالة الشراء من الوكيل المعتمد يكون عرض السعر بديلا عن التقييم مع إمكانية الإعفاء من حظر البيع والتأمين الشامل على السيارة.

يصدر البنك شيكا مصرفيا لصالح البائع.