أخبار البنوك.. تفاصيل الحصول على قرض تجديد المنزل من بنك QNB الأهلي

يقدم بنك QNB الأهلي، عددًا من الخدمات المختلفة لعملائه أبرزها القروض والتسهيلات الائتمانية مثل: القرض الشخصي، وقرض شخصي بضمان رخصة السيارة، وقرض السلع المعمرة، وقرض التعليم، وقرض تجديد المنزل.

وفي إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين بشكل يومي تستعرض "الوطن" شروط الحصول وخصائص قرض تجديد المنزل من بنك "QNB الأهلي"، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك كالتالي:

خصائص قرض تجديد المنزل من بنك QNB الأهلي

تصل قيمة القرض لـ150 ألف جنيه للموظفين وأصحاب الأعمال الحرة، ومدة القرض تصل لـ60 شهر.

ويغطي قرض تجديد المنزل من بنك QNB الأهلي تكلفة تجديد المنزل والفرش بالكامل، وتأمين مجاني على الحياة طول مدة القرض، وتكون الأقساط الشهرية ثابتة طول مدة القرض، ويتم حساب الأقساط بشكل تلقائي من الحساب الجاري أو الحساب الجاري ذو العائد، لعملاء البنك.

الفئات المسموح لها الحصول على قرض تجديد المنزل من بنك QNB الأهلي

ويمكن لعملاء تحويل الراتب في بنك QNB الأهلي، وأصحاب الأعمال الحرة والموظفين الحصول على القرض.

شروط الحصول على قرض تجديد المنزل من بنك QNB الأهلي

أن تكون قيمة الراتب أكثر من 6000 جنيه.

أن يكون الموظف بالعمل لمدة لاتقل عن سنة.

ألا يقل السن عن 21 عام ولايزيد عن 60 أو 65 عام عند نهاية مدة القرض حسب سن التقاعد.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض تجديد المنزل من بنك QNB الأهلي

والأوراق المطلوبة للحصول على القرض بطاقة رقم قومي وإيصال مرافق حديث وكشف حساب بنكي للعملاء من خارج البنك.