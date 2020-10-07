جائزة نوبل للسلام بين منظمة الصحة العالمية وجريتا تونبرج

قبل يومين من إعلان الفائز بجائزة نوبل للسلام، الجمعة المقبل، في أوسلو، تحتدم الترجيحات المتضاربة بين المراهنين الذين يتوقعون فوز منظمة الصحة العالمية وسط جائحة كوفيد-19، والخبراء الذين يرشحون بالأحرى حرية الصحافة أو جريتا تونبرج.

وجائزة السلام المرموقة التي تكلل موسم نوبل وهي الوحيدة التي تمنح في العاصمة النروجية، وتثير سيلا من التكهنات، تؤججها السرية المحيطة منذ ما لا يقل عن نصف قرن بقائمة المرشحين.

ولا يعرف سوى عدد الشخصيات أو الهيئات المطروحة، وهو 318 هذه السنة، بين 211 شخصية و107 منظمات، بحسب معهد نوبل. وتغذي هذه القائمة الطويلة مخيلة الخبراء.

ورأى مدير معهد أوسلو للأبحاث حول السلام هنريك أوردال أنه "في غياب بروز شخصية مرجحة بشكل واضح (...) أعتقد أنه من المحتمل بل من الواجب أن تذهب الجائزة لمنظمة مظلة للصحافيين أو إلى صحافيين ميدانيين"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وقال: "من المهم للغاية خلال النزاعات أن يساهم الصحافيون في إعطاء معلومات حول ما يجري، سواء لتحديد المسؤوليات المترتبة على أطراف نزاع، أو لإعلام العالم حتى يتمكن صانعو القرار من تقييم الوضع وبحث تدابير".

وبين الأسماء المطروحة المنظمتان غير الحكوميتين الفرنسية مراسلون بلا حدود والأمريكية لجنة حماية الصحافيين، وهما اسمان يعودان بانتظام في مواسم نوبل.

وعلى صعيد مختلف تماما، تبقى الفتاة السويدية جريتا تونبرج التي تتصدر مكافحة التغير المناخي مطروحة، سواء منفردة أو مع ناشطين آخرين، بعدما تصدرت المراهنات العام الماضي.

وإن كان اختصاصي تاريخ جوائز نوبل أسلي سفين يتمنى فوز "مراسلون بلا حدود" بالجائزة، إلا أنه يعتبر جريتا تونبرج "مرشحة محتملة حتما". وفي هذه الحالة، ستكون الفتاة الإسكندينافية ثاني أصغر الفائزين بالجائزة سنا بعد الباكستانية ملالا يوسفزاي في تاريخ الجائزة الذي يعود إلى 120 عاما.

وقال سفين "حتى لو كنا حاليا في وسط جائحة، فإن التغير المناخي أخطر بكثير على المدى البعيد" من كوفيد-19.

جائزة نوبل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب

غير أن الجائحة دفعت منظمة الصحة العالمية إلى طليعة الترشيحات على مواقع المراهنات عبر الإنترنت، متقدمة على تونبرج.

وفي هذه الحالة، ستكون هذه الجائزة الثانية عشرة التي تعني الأمم المتحدة، وستكون بالنسبة لأعضاء لجنة نوبل النروجية الخمسة بمثابة وسيلة لتكريم النهج التعددي في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

غير أن منظمة الصحة العالمية واجهت انتقادات كثيرة أخذت عليها البطء في التحرك، فيما اتهمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانحياز إلى الصين.

غير أن ذلك يتطلب أن تكون المنظمة طرحت ضمن المهل المحددة. فأعلن عن "الجائحة" في 11مارس، أي بعد إغلاق الترشيحات في 31 يناير. ولا يمكن لأعضاء لجنة نوبل إضافة اقتراحاتهم إلا خلال اجتماعهم الأول الذي عقد في فبراير.

وبين الأسماء التي ترد في أوسلو منظمة الشفافية الدولية والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والسياسية الأفغانية الناشطة من أجل حقوق المرأة فوزية كوفي وبرنامج الأغذية العالمي وكذلك الأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو جوتيريش.

وبين الترشيحات المعروفة أو المفترضة بعدما أعلنها "عرابوها" سكان هونج كونج والحلف الأطلسي والبرازيلي راوني كيتوكتيري زعيم شعب كايابو المحلي وأحد وجوه الكفاح للحفاظ على غابة الأمازون، والثلاثي جوليان أسانج وإدوارد سنودن وتشيلسي مانينج، ورئيس الوزراء اليوناني السابق أليكسيس تسيبراس ونظيره المقدوني زوران زاييف.

غير أن شبح الجائحة يخيم على الجائزة هذه السنة، إذ من المقرر أن تمنح في 10 ديسمبر إما شخصيا خلال مراسم محدودة، أو عن بعد عبر الإنترنت، بحسب خطورة الوضع الصحي في ذلك الحين.

وإن كان نائبان اسكندينافيان طرحا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يعرف ما إذا كان ضمن السباق هذه السنة.

وأبدى الرئيس الأمريكي اهتمامه بهذا الترشيح من خلال عدد التغريدات التي خصه بها، لكن الخبراء يستبعدون احتمال فوزه.

وقال أوردال إن "فرص ترامب في الفوز بجائزة نوبل للآداب عن تغريداته أعلى من فرص فوزه بنوبل السلام" مضيفا أن "السبب ليس لأنه دونالد ترامب، بل لأنه لم يقم بشيء ليستحق الجائزة".