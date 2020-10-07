عاجل.. فرنسية وأمريكية تحصلان على جائزة نوبل للكيمياء 2020

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، أسماء الفائزين بالفرع الثالث من الجائزة وهى جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2020، حيث مُنحت جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2020 إلى للفرنسية إيمانويل شاربينتير والأمريكية جينيفر أ.دودنا "لتطوير طريقة لتحرير الجينوم".

وأعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، أمس الثلاثاء منح جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2020، بنصف واحد من الجائزة إلى روجر بنروز "لاكتشافه أن تكوين الثقب الأسود هو تنبؤ قوي للنظرية النسبية العامة" والنصف الآخر مناصفة بين كل من مع رينهارد جينزل و الأمريكية اندريس غيز "لاكتشاف جسم مضغوط فائق الكتلة في مركز مجرتنا.

يتشارك العلماء الثلاثة بجائزة نوبل في الفيزياء، لهذا العام لاكتشافاتهم حول واحدة من أكثر الظواهر غرابة في الكون، وهي الثقب الأسود الهائل. أظهر روجر بنروز أن النظرية العامة للنسبية تؤدي إلى تكوين الثقوب السوداء. اكتشف راينهارد جينزل وأندريا غيز أن جسمًا ثقيلًا وغير مرئي يتحكم في مدارات النجوم في مركز المجرة، ويؤكد الاكتشاف أن الثقب الأسود هو التفسير الوحيد المعروف حاليًا.

كما أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم الاثنين الماضي فوز العلماء الأمريكي هارفي أولتر والبريطاني مايكل هيوتون والأمريكي تشارلز رايس ب جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء لعام 2020 لاكتشافهم التهاب الكبد الفيروسي من نوع "سي".

وأعلن معهد نوبل في سبتمبر الماضي إلغاء حفل تسليم الجوائز السنوي المقرر في 10 ديسمبر المقبل في ستوكهولم عاصمة الدانمارك للمرة الأولى منذ تأسيسها في العام 1944 بسبب وباء كوفيد-19، على أن يقام احتفال أونلاين في غياب الفائزين بنوبل الذين سيمنحون جوائزهم عن بعد.

وتدير المؤسسة أصول رجل الصناعة السويدى الفريد نوبل، ومخترع الديناميت، وصاحب فكرة منح الجوائز في ستة مجالات الأدب، وعلم وظائف الأعضاء (الطب)، والفيزياء والكيمياء والسلام، والاقتصاد.