توقف الحركة على طريق"الخانكة - السلام" بعد تعطل قطار بضائع

أعلنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، غلق طريق "الخانكة - السلام" اليوم، بعد تعطل قطار بضائع خلال عبوره مزلقان على الطريق، وجاري إصلاح العطل وتسيير القطار تمهيدًا لفتح الطيق أمام السيارات.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبد العظيم محمد، مدير إدارة المرور بورود بلاغًا بتعطل قطار نقل "سولار" على خط الخانكة - السلام، أمام مزلقان رئيسي على الطريق، ما أدى إلى توقف حركة السيارات على الطريق بشكل مؤقت، وجرى الدفع بفرق فنية بالتنسيق مع السكة الحديد لإصلاح العطل بجرار القطار وتحريكه فور الانتهاء من الصيانة، وفتح الطريق أمام السيارات مرة ثانية.

من ناحية أخرى، شهد الطريق الزراعي السريع، اتجاه "بنها – القاهرة" تعطل حركة السيارات إثر اصطدام سيارة نقل محملة بمياه غازية بثلاث سيارات ما أسفر عن سقوط الحمولة على الطريق وإصابة شخص، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وجرى اعادة فتح الطريق مرة أخرى بعد تعطل دام لساعة كاملة.