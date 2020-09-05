وزير النقل يطلب التقرير الفني لواقعة تعطل تكييف قطار أسوان

أكدت وزارة النقل، أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تابع اليوم الشكوى الواردة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من عدد من ركاب قطار 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان بسبب عطل تكييف العربة رقم 4، لافتة إلى أنه وجه بالدفع بفرق الصيانة لإصلاحه، وهو ما تم بالفعل، بالإضافة إلى تقديم اعتذار للركاب عن هذا العطل.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، بأن وزير النقل، وجه بإفادته بتقرير فني عاجل عن سبب عطل تكييف العربة لمحاسبة المسئول عنه، مشيرين إلى أن الوزير أكد أن خدمة المواطن المصري من أهم أولوياته.