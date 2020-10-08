8 أكتوبر.. ذكرى ميلاد 3 علماء ووفاة مثلهم من الحاصلين على جائزة نوبل

في مصادفة لا تتكرر كثيرًا، يحل اليوم الثامن من أكتوبر، ذكرى ميلاد 3 علماء، وذكرى وفاة 3 آخرين، جميعهم حصلوا على جائزة نوبل في مجالات مختلفة.

وتستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز معلومات عن هؤلاء العلماء، وذلك حسب موقع "بايوجرافي" الأمريكي المتخصص في السير الذاتية:

"أوتو هاينريش" الحاصل على نوبل لاكتشافه عمل الأنزيم في الجهاز التنفسي

أوتو هاينريش فاربورج، من مواليد 8 أكتوبر 1883، وهو عالم وظائف أعضاء، وطبيب ألماني، حصل على جائزة نوبل في الطب سنة 1931 وذلك لاكتشافه طبيعة وطريقة عمل الانزيم في الجهاز التنفسي.

كان فاربورج فارسًا، وظل يمارس الفروسية طوال حياته، وقد كان ضابطًا في سلاح الفرسان على الجبهة أثناء الحرب العالمية الأولى، وأهّله ذلك لنيل وسام الصليب الحديدي.

"رودني روبرت" عالم الكيمياء الحيوية الحاصل على نوبل في الطب

رودني روبرت بورتر من مواليد، 8 أكتوبر 1917، وهو عالم كيمياء حيوية إنجليزي حصل على جائزة نوبل في الطب سنة 1972 مناصفة مع الأمريكي جيرالد إيدلمان لاكتشافهما التركيب الكيميائي الدقيق لجسم مضاد.

وعمل بورتر بالمعهد الوطني للأبحاث الطبية لمدة أحد عشر عاماً بين عامي 1949 و1960، قبل أن ينتقل للعمل أستاذاً لعلم المناعة بالمدرسة الطبية التابعة لمستشفى سانت ماري بالكلية الإمبريالية في لندن، ثم انتقل سنة 1967 ليشغل كرسي ويتلي للكيمياء الحيوية في جامعة أكسفورد.

وفي سنة 1991 سمي مبنى معهد الغليكوبيولوجي بقسم الكيمياء الحيوية بجامعة أكسفورد باسم "مبنى رودني بورتر".

"ينز سكو" الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء

طبيب وكيميائي دانماركي ولد في 8 أكتوبر 1918، ودرس الطب في جامعة كوبنهاجن وتخرج سنة 1944، وحصل على الدكتوراه سنة 1954 في معهد الفيزيولوجيا بجامعة ارهوس وأصبح بروفسور فيزيولوجيا فيها سنة 1963، وحصل على جائزة نوبل في الكيمياء لسنة 1997 مشاركتة مع بول بوير وجون ووكر لاكتشافهم مضخة الصوديوم والبوتاسيوم.

"فيليب نوبل بيكر" شارك في تشكيل عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى

سياسي بريطاني ورياضي ألعاب قوى، توفي في 8 أكتوبر 1982، وحاز سنة 1959 على جائزة نوبل للسلام لمكافئته على أعماله من أجل السلام.

وشارك نويل بيكر إلى حد بعيد في تشكيل عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى،, وخدم بمنصب وزير الدولة للشؤون الخارجية بعد أن تولى رئاسة حزب العمال السلطة بعد الانتخابات العامة عام 1945.

"ويلي براندت" الحاصل على جائزة نوبل للسلام

سياسي ألماني توفى 8 أكتوبر 1992، كان زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (SPD) من 1964 إلى 1987 وشغل منصب مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية) في الفترة من 1969 إلى 1974. حصل على جائزة نوبل للسلام عام 1971 لجهوده في تعزيز التعاون في أوروبا الغربية من خلال المجموعة الاقتصادية الأوروبية وتحقيق المصالحة بين ألمانيا الغربية وبلدان أوروبا الشرقية. وكان أول مستشار من الحزب الديمقراطي الاجتماعي منذ عام 1930.

"جورج إميل بالاد" الحاصل على جائزة نوبل في الطب

عالم أمريكي من أصل روماني، توفى 8 اكتوبر، وتخصص جورج في علم الأحياء الخلوي، وتقاسم جائزة نوبل في الطب سنة 1974 مع البلجيكيين ألبير كلود وكريستيان دو دوف لإضافاته إلى مجال دراسة الخلايا بالمجهر الإلكتروني وتقنيات تجزئة الخلية التي شكلت أسساً هامة لعلم الأحياء الخلوي الجزيئي الحديث، وكان من أبرز اكتشافاته في هذا الصدد هو اكتشافه لريبوسامات الشبكة الإندوبلازمية سنة 1955.