بينهم امرأة.. 3 علماء يفوزون بجائزة نوبل في الفيزياء 2020

قررت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الثلاثاء منح جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2020 بنصف واحد للبريطاني روجر بنروز "لاكتشافه أن تشكل الثقب الأسود هو تنبؤ قوي للنظرية النسبية العامة" والنصف الآخر بالاشتراك لكل من الألماني رينهارد جينزل، والأمريكية أندريا غيز "لاكتشاف جسم مدمج فائق الكتلة في مركز مجرتنا".

وكان معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم أعلن أمس الاثنين فوز العلماء الأمريكي هارفي أولتر والبريطاني مايكل هيوتون والأمريكي تشارلز رايس ب جائزة نوبل للطب لعام 2020 لاكتشافهم التهاب الكبد الفيروسي من نوع "سي".

وأعلن المعهد أن العلماء الثلاثة سيقتسمون الجائزة بينهم بالتساوي. وتبلغ قيمة كل جائزة لنوبل هذا العام عشرة ملايين كرونه (1ر1 مليون دولار) بعدما كانت تسعة ملايين في السنوات الماضية.

وجائزة نوبل في الفيزياء هي جائزةٌ سنوية تمنحها الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم لأولئك الذين قدموا المساهمات الأكثر إدهاشًا للبشرية في مجال الفيزياء، وهي واحدةٌ من جوائز نوبل الخمسة التي أُنشئت من قبل ألفريد نوبل في عام 1895 وبدأ يمنحها في عام 1901. الجوائز الأربعة الأخرى هم: جائزة نوبل في الكيمياء وجائزة نوبل في الأدب وجائزة نوبل للسلام وجائزة نوبل في الطب.

مُنحت جائزة نوبل الأولى في الفيزياء للفيزيائي فيلهلم رونتجن اعترافًا بالخدمات الاستثنائية التي قدمها باكتشاف الأشعة السينية. تُدير مؤسسة نوبل هذه الجائزة وتُعتبر على نطاق واسع أكثر الجوائز المرموقة التي يمكن للعالم أن يتسلمها في مجال الفيزياء.

يذكر التاريخ حصول ثلاث نساء فقط على جائزة نوبل في الفيزياء وهم: ماري كوري عام 1903 وماريا غويبرت ماير في عام 1963 ودونا ستريكلاند في عام 2018.

ويستمر الإعلان عن باقي أفرع الجائزة إلى يوم 12 أكتوبر الجاري، ننتظر يوم الخميس، المقبل، إعلان الفائز بجائزة نوبل فى الآدب، وهى أشهر جائزة أدبية فى العالم، ولكن كيف يتم اختيار المرشحين، خاصة أن الأمر يتم فى سرية كبيرة،ـ ولا يعلن عن أسماء المرشحين الخمس إلا بعد خمسين سنة.