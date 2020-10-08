القاهرة الأولى في الإبلاغ عن حالات معالجة الإدمان.. وخبير يوضح السبب

طبقًا لآخر الإحصائيات، الصادرة عن صندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث جاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى، للإبلاغ عن حالات الإدمان والرغبة في التعافي، طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن للصندوق، بلغت نسبتها 32.18 %، تليها محافظة الجيزة بنسبة 17.17%.

وبحسب البيان الصادر، جاءت أكثر وسيلة للرغبة في العلاج هي الخط الساخن، في حين جاء التلفزيون الوسيلة الأكثر للتعارف على الخط الساخن للصندوق.

الدكتور هشام جمعة، أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أكد في حديثه لـ"الوطن" على مراعاة سرية البيانات الشخصية للمتصلين بالخط الساخن وما يتم معرفته هو محل الإقامة والمحافظة وبناء على ذلك تم التوصل إلى نسب الإحصائية الأخيرة بشأن المحافظات الأكثر إقبالا على بلاغات الرغبة في التعافي من الإدمان.

صيام: الصعيد والريف لاتزال مجتمعات منغلقة نسبيا وتعرضهم للمواد التلفزيونية أقل

الدكتورة عزة صيام أستاذ علم الاجتماع والمشكلات الأسرية بجامعة بنها، فسرت وقوع محافظتي القاهرة والجيزة في صدارة المحافظات ذات الإقبال الأكبر لطلب التعافي من الإدمان بالانفتاح الأكبر على وسائل الإعلام بالنسبة للمحافظتين مقارنة بمحافظات الريف أو الصعيد.

وتابعت صيام في حديثها لـ"الوطن"، أن ثقافة الصعيد والريف لاتزال مجتمعات منغلقة نسبيا لا تتابع مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة ولا المواد التليفزيونية وبالتالي وعيهم أقل بالمبادرات الخاصة بالصندوق وهو ما انعكس على تصدر العاصمة في تلقي طلبات التعافي.