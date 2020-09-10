مدير صندوق مكافحة الإدمان: تخطينا الكشف على أكثر من 200 ألف موظف

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه يتم التنسيق في الوقت الحالي مع وزارة التربية والتعليم بشأن الكشف على سائقي الحافلات المدرسية.

وأضاف "عثمان" فى حواره لـ"الوطن"، أن إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات بين موظفى الجهاز الإدارى بالدولة تتم على قدم وساق، مشيرًا إلى أن لديهم قاعدة بيانات عن نسبة التعاطى بكل جهة، وكل قطاع داخل الجهة بأسماء المتعاطين، بالإجراءات التي تم اتخاذها وتقسيمهم الوظيفي، وخريطة التعاطي ترسل دائمًا لمتخذ القرار.

وإلى نص الحوار:

* ما الإجراءات التي اتخذها صندوق مكافحة الإدمان للكشف على سائقى الحافلات المدرسية؟

- منذ عام 2015، يتم الكشف على سائقي الحافلات المدرسية، ويتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لأن طبيعة هذا العام مختلفة عن الأعوام، حيث نجحت الحملات في تخفيض نسبة التعاطي من 12% عام 2015 إلى 2.9% العام الدراسي الماضي، ثم انخفضت خلال الفصل الدراسى الأول من العام الجاري إلى 1%، كما سيتم استمرار حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية خلال فترة الدراسة.

التركيز على المناطق الحيوية والخدمية في الكشف على الموظفين

* كم عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الذين تم إجراء تحاليل المخدرات لهم؟

- يتم العمل على قدم وساق، وكل يوم ما يقرب من 1500 موظف يخضعون لكشف التعاطى، وتخطينا حاجز 200 ألف موظف منذ مارس 2019 وحتى الآن، في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة وتوقفنا خلال فترة جائحة كورونا، إلا أنه تم استعادة النشاط بقوة، وقريبا سنتخطى ربع مليون، وأول ما بدأنا الكشف كانت النسبة زائدة كانت نحو 8%، وحاليا 2%، وعند بدء الحملة كانت النسبة "تخض"، وحاليا الأمور أفضل خاصة أنه يتم التركيز على المناطق الحيوية وكذلك المناطق الخدمية.

* كيف يتم متابعة نتائج التحاليل والإجراءات التي تتخذها المؤسسات؟

- العمل يتم بشكل علمي فلدينا قاعدة بيانات عن نسبة التعاطي بكل جهة، وكل قطاع داخل الجهة بأسماء المتعاطين، بالإجراءات التي تم اتخاذها وتقسيمهم الوظيفي، وخريطة التعاطى ترسل دائما لمتخذ القرار، وهناك دليل إجرائي متكامل عن حقوق الموظف ومسؤولياته في إطار الكشف، والموظف لابد أن يخضع للكشف، طالما أن اللجنة حضرت بشكل مفاجئ، ولدينا عضو من الطب الشرعي، لتلقي تظلم الموظف إذا رأى الموظف أن النتيجة ظالمة بالنسبة له، ويعيد التحليل مرة أخرى من خلال لجنة أخرى بالطب الشرعى، ويتم إيقاف أي إجراء ضده لحين إظهار نتيجة التظلم الخاص بالطب الشرعي.

وبشكل عام إذا كانت النتيجة إيجابية ولم يتظلم، يقوم الصندوق أيضا بإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة والأمانة العامة للصحة النفسية لإجراء تحليل معملي والتأكد بشكل قطعي ويقيني من تعاطيه المواد المخدرة، والصندوق يرسل للجهة بشكل رسمى حالات المتعاطين ونطالبهم بموافاتنا بالقرارات التى يتم اتخاذها، والمتمثلة فى الإيقاف عن العمل والتحويل للنيابة الإدارية، ويتم وضع هذه الإجراءات على "السيستم"، فإذا تم اتخاذ إجراء بتحويل موظف للنيابة الإدارية وإيقافه عن العمل، وثبت تعاطيه مرة أخرى سيتم اتخاذ قرار مختلف لأن هذا يعتبر إصرارا على التعاطي.

ما يقرب من 4 آلاف موظف تم تحويلهم للنيابة الإدارية

* كم موظف تمت إحالته للتحقيق حتى الآن؟

- ما يقرب من 4 آلاف موظف تم تحويلهم للنيابة الإدارية، وإيقافهم عن العمل، وهذا من خلال جهة العمل.

هل يتم توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من الموظفين؟

من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل‪.

نسبة التعاطي بالمدن الجامعية نصف بالمائة

* كم تبلغ نسبة تعاطي المخدرات بالمدن الجامعية؟

- متوسط الجامعات التي تطلب إجراء تحاليل المخدرات نحو 7 جامعات للتأكد من خلو المدن من التعاطي، ونسبة التعاطى بهذه المدن ضعيفة جدا لاتذكر أقل من نصف%.

*متى سيتم إعلان نتائج المسح الشامل؟

- تم الانتهاء من كل نتائجه ووضعناه نصب أعيننا في الخطة التي يتم تجهيزها واعتمادها مجلس إدارة الصندوق، وتم رفعها للقيادة السياسية لاعتمادها، بعد مراجعتها مع وزارة الصحة والمركز القوي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومراجعتها بشكل علمي.

* كم عدد المراكز الجديدة التي تم افتتاحها مؤخرا؟

- تم افتتاح المرحلة الأولى لمركز مطروح وهى الجزء الخاص بسحب المخدر من الجسم، ويتضمن 130 سريرا، كما تم إنشاء مركز بالبحر الأحمر، ومركز تأهيل ببورفؤاد، وهذه المراكز لم يتم افتتاحها بشكل رسمي، وفي انتظار افتتاح القيادة السياسية لهم، إلا أنه تم تشغيلها تجريبيا لحين الافتتاح الرسمى، لأنه بمجرد الافتتاح التجريبي تردد الكثيرين عليها فتم العمل فوراً، ووصل عدد المراكز حتى الآن إلى 25 مركزا متخصصا لعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولي، وهناك مركز جديد تم الانتهاء منه أيضا بكلية الطب بجامعة الفيوم، كما أن هناك مركزا جديدا يتم تجهيزه على أعلى مستوى بمنطقة إمبابة، "شغالين على قدم وساق"، وسيكون مركز إمبابة من المراكز العالمية، وسعته 130 سريرا، فمنطقة إمبابة من المناطق التي تعاني من مشاكل المخدرات وتكلفة المركز 155 مليون جنيه، وسيتم بالشراكة مع وزارة الصحة.

8% ممن ترددوا على الخط الساخن لعلاج الإدمان إناث من إجمالي 80 ألف مريض

* كم نسبة تعاطى السيدات للمخدرات مقارنة بالذكور؟

- نسبة المترددين على الخط الساخن لعلاج الإدمان فى حدود 1.5% للإناث وعند الاهتمام بالقضية بشكل أكبر وافتتاح مراكز متخصصة لعلاج الإناث، وبرامج علاجية لهن، بدأ التفاعل، ووصلنا فى الفترة الحالية إلى 8% ممن ترددوا على الخط الساخن لعلاج الإدمان إناث من إجمالي 80 ألف مريض إدمان خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2020 ويرجع ذلك إلى الثقة في الخط الساخن وإنشاء أقسام متخصصة لهم، وهناك دراسة سيتم اطلاقها قريبا متعمقة حول إدمان الإناث.

* ما أبرز المخدرات التي تتعاطها الإناث؟

- أولاً مادة الحشيش تتعاطها المدمنات بشكل كبير ثم مادة الهيروين، وفق بيانات الخط الساخن فـ45% مممن ترددن على الخط الساخن للعلاج بدأن بمخدر الحشيش و60% منهن مخدر الهيروين"، وهناك أزمة بين السيدات اللواتي يتعاطين المهدئات التى تحدث حالة اعتماد نفسى لديهن، ويترددن على الخط الساخن لطلب المشورة والعلاج والدعم النفسى.

* ما خطورة المخدرات المصنعة؟

- خطورتها تكمن فى تأثيرها الكبير والسريع على الجهاز العصبى، وتحدث صرعا، وهناك ارتباط وثيق بين مرض النفسى والإدمان، وبدأت تظهر حالات ليست بالقليلة لديهم مشاكل نفسية، وله برنامج علاجى معقد نسبيا، وأدوات تدخل مختلفة، 20% تقريبا نسبة التشخيص المزدوج.

* ماذا عن حملة طرق الأبواب بالأسمرات؟

- لدينا برنامج متكامل لخفض الطلب على المخدرات فى المناطق التى يتم تطويرها، حيث تم العمل على روضة السيدة، وحاليا هناك برنامج كامل فى حى الأسمرات فهناك مكون لطرق الأبواب، ودليل عملى وعلمى، نستهدف 12 ألف أسرة، تقريبا كل حى الأسمرات على مدار 4 شهور، للتوعية بمشكلة المخدرات، وهناك مركز للدعم النفسى، وتم إنشاء مقر بحى الأسمرات للإنطلاق منه على مستوى المتدريبن وعيادة للإرشاد وتحويل حالات علاج الإدمان،كما سيتم استثمار التطوير الذى حدث على مستوى المنشآت الرياضية، ودورى أنت أقوى من المخدرات، وتوصيل رسائل التوعية، فرصة لتوصيل الرسائل، وسيكون هناك مسرح شارع.